«Битва преподов» — трейлер без цензуры

-
- 11
- 2937
- Поделиться
-
А почему в названии нет слова физрук?
"Физрук против ботана" - мечта любого локализатора.
№2. GAVRIIL
Несносные преподы: Физрук против ботана
на 1:26 заорал в голос! Прелееестно! (с)
Кто-то посмотрел Vice Principals похоже
ICE CUBE не хочет худеть
Это же Чарли Келли сучки!
Вот теперь смотрится куда бодрей!
в описании к рейтингу R нет слова violence=> моя память относительно оригинала меня не подводит. драки не будет. очень хочу ошибаться.
Раз, два, три, это чтобы Чарли не умер:D