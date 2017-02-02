Xbox Live Gold и PS Plus: игры февраля 2017

Sony наконец-то раскрыла список «бесплатных» игр в PS Plus за февраль 2017. Ну а подарки за подписку на Xbox Live Gold были уже привычно обнародованы несколькими днями ранее, так что теперь мы можем сравнить подборки конкурентов.
Игры в PS Plus: февраль 2017
- LittleBigPlanet 3 (PS4)
- Not a Hero (PS4)
- Ninja Senki DX (PS4, PS Vita)
- Starwhal (PS4, PS3)
- TorqueL (PS Vita)
- Anna - Extended Edition (PS3)
Игры с Xbox Live Gold: февраль 2017:
- Lovers in a Dangerous Spacetime (Xbox One)
- Project CARS (Xbox One)
- Monkey Island 2: Special Edition (Xbox 360 и Xbox One)
- Star Wars: The Force Unleashed (Xbox 360 и Xbox One)
В феврале 2017 PS Plus в кой-то веки принесёт владельцам PS4 относительно крупный эксклюзив и добавит к нему три неплохих инди, но в целом — ничего невероятного. Microsoft же возвращается к традиции «дарить» старые, но известные игры, что тоже неплохо. Бывали подборки получше, бывали — много хуже.