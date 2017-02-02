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Xbox Live Gold и PS Plus: игры февраля 2017

Sony наконец-то раскрыла список «бесплатных» игр в PS Plus за февраль 2017. Ну а подарки за подписку на Xbox Live Gold были уже привычно обнародованы несколькими днями ранее, так что теперь мы можем сравнить подборки конкурентов.

Игры в PS Plus: февраль 2017

Игры с Xbox Live Gold: февраль 2017:

В феврале 2017 PS Plus в кой-то веки принесёт владельцам PS4 относительно крупный эксклюзив и добавит к нему три неплохих инди, но в целом — ничего невероятного. Microsoft же возвращается к традиции «дарить» старые, но известные игры, что тоже неплохо. Бывали подборки получше, бывали — много хуже.

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