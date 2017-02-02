 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
CG-трейлер и дата выхода The Elder Scrolls Online: Morrowind Новости аниме — лучшее за неделю КГ играет: Hammerwatch (юбилейный стрим) Дэн Хармон рассказал, почему у третьего сезона «Рика и Морти» нет даты выхода Подкаст на колёсах. «Три икса: Мировое господство»
14
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

Роли исполняют: Киану Ривз, Мел Гибсон, Винс Вон и Колин Фаррелл

Киану Ривз отвлечётся от убийств людей, чтобы сняться в триллере «Сибирь» (Siberia).

Мэттью Росс режиссирует кино по сценарию Скотта Смита.

Ривз исполнит роль американского торговца драгоценными камнями, который отправляется в Россию, чтобы сбыть партию голубых бриллиантов сомнительного происхождения. Но дорогой груз внезапно исчезает, и главный герой вынужден рвануть в Сибирь, чтобы вернуть украденное. На месте он страстно влюбляется во владелицу местного кафе. И хотя персонаж Ривза считает, что нашёл счастье, последствия противозаконных сделок портят ему жизнь.

• • •
Команда фильма «По соображениям совести»Мел Гибсон и Винс Вон — снимутся у режиссёра у С. Крэйга Залера в криминальной драме Dragged Across Concrete.

Гибсон и Вон исполнят роли двух полицейских, которых отстраняют от работы после публикации видео с их жестоким поведением по отношению к подозреваемым. Истощив свои денежные запасы, протагонисты перестают сдерживать себя и сами становятся преступниками.

Залер также написал сценарий.

• • •
Колин Фаррелл получил предложение присоединиться к Дензелу Вашингтону в остросюжетном фильме Inner City.

Дэн Гилрой («Стрингер») режиссирует кино по собственному сценарию.

Вашингтон сыграет замкнутого юриста, который многие годы работал следователем на своего наставника. Когда последний умирает, то героя Вашингтона зовут на работу в бездушную, но поэтому успешную фирму. Там он находит дело, способное полностью изменить его жизнь (или укокошить в процессе).

Фаррелл исполнит роль богатого и скользкого типа, нанимающего главного героя.

14 Обсудить
 1 февраляРоли исполняют: Леонардо Дикаприо, Мел Гибсон и Яхья Абдул-Марин II 28 январяРоли исполняют: Милли Бобби Браун и Доминик Уэст 27 январяРоли исполняют: Лора Вандервурт, Ханна Андерсон и Энди Серкис 26 январяРоли исполняют: Джейкоб Трамбле и Наоми Харрис 24 январяРоли исполняют: Даниэлла Пинеда, Томас Джейн и Бетти Гэбриел
  • Эдвард Хайд
    + +6
    2 февраля 2017 года

    Вашингтон сыграет замкнутого юриста

    Ну и какую охрененную телку в этот раз выпорет этот стесняшка?

  • lataevdiman
    ++1
    2 февраля 2017 года

    Testiculs testiculs... проверка связи...

  • iggdrasils
    ++4
    2 февраля 2017 года

    Похоже Киано вернулся)

  • CyberBOMB
    + +16
    2 февраля 2017 года

    Баба Яга летит в Сибирь.

  • Es
    + +14
    5 Es
    2 февраля 2017 года

    дорогой груз внезапно исчезает и главный герой вынужден рвануть в Сибирь, чтобы вернуть украденное. На месте он страстно влюбляется во владелицу местного кафе

    Вот прям вижу придорожную блевальню на трассе и дородную бабищу оттуда

  • Inshader
    + +7
    2 февраля 2017 года

    Готовимся к сибирской тайге из деревьев клюквы!

  • lataevdiman
    + +9
    2 февраля 2017 года

    С Ривзом пиздец клюква будет, так вижу

  • Михаил Ситников
    ++1
    2 февраля 2017 года

    Нет, это не та Siberia, которая нам нужна..

    text

  • Gertrude
    ++2
    2 февраля 2017 года

    Ох, как же я люблю американские фильмы про Россию. А уж Киану-то точно не посрамит доброе имя голливудских садоводов-клюквенников. Кстати, с нетерпением жду фильма, где Дж. Лоуренс агента кейджиби играет. "Красный воробей" кажется.

  • Джона Хекс
    ++3
    2 февраля 2017 года

    Мел Гибсон в фильме Крейга Залера про плохих полицейских. Очень круто должно получится.

  • Фуфлонаписатель
    +–1
    2 февраля 2017 года

    №7. lataevdiman

    С одной стороны да.

    С другой, фильм явно не проходной будет.

    Да много ли фильмов где действие в России происходит?

  • Tinacos Calle
    +
    2 февраля 2017 года

    №9. Gertrude

    Ох, как же я люблю американские фильмы про Россию. А уж Киану-то точно не посрамит доброе имя голливудских садоводов-клюквенников. Кстати, с нетерпением жду фильма, где Дж. Лоуренс агента кейджиби играет.

    Ай эм э КЕЙ ДЖИ БИ эйджент!

  • Андрей Баранов
    +
    2 февраля 2017 года

    Из клюквенного сценария с Ривзом могло что-нибудь получиться, если бы снимали, ну например, братья Коэны. Они умеют простую историю сделать с хорошими диалогами и постановку. Так и представляется Фарго 2: Сибирь.

  • Shagohod
    ++1
    3 февраля 2017 года

    "Владелица местного кафе".

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Лучшие и худшие фильмы: Итоги 2016 года
 
«Оскар» 2017 года — список номинантов на получение премии
 
«Правдивые постеры» номинантов на «Оскар»: «Ла-Ла Ленд», «Прибытие», «По соображениям совести», «Любой ценой» и другие

Тоже интересно

 
Нил Бломкамп — режиссёр новых «Чужих»
 
Вся правда о Терминаторе. Часть I
 
Тупотоп: Переосмысленные советские фильмы
 
Зак Снайдер уступает место Бену Аффлеку и уходит снимать другой фильм
 
Киноадаптация популярного сериала «Менты»
 
Трейлер фильма «Меч дракона»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Nintendo прорекламирует Switch на Суперкубке-2017, представлен новый промо-ролик консоли Sony прокомментировала рост доходов от PlayStation Network, а также продажи PS4, PS VR и PS4 Pro Yo-kai Watch 2 - Nintendo выпустит популярную RPG от Level 5 в России полностью на русском языке The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Famitsu поделился новой информацией о персонажах долгожданной игры Ys VIII: Lacrimosa of Dana - представлены новые скриншоты JRPG от Falcom
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика