Роли исполняют: Киану Ривз, Мел Гибсон, Винс Вон и Колин Фаррелл

Киану Ривз отвлечётся от убийств людей, чтобы сняться в триллере «Сибирь» (Siberia).

Мэттью Росс режиссирует кино по сценарию Скотта Смита.

Ривз исполнит роль американского торговца драгоценными камнями, который отправляется в Россию, чтобы сбыть партию голубых бриллиантов сомнительного происхождения. Но дорогой груз внезапно исчезает, и главный герой вынужден рвануть в Сибирь, чтобы вернуть украденное. На месте он страстно влюбляется во владелицу местного кафе. И хотя персонаж Ривза считает, что нашёл счастье, последствия противозаконных сделок портят ему жизнь.

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Гибсон и Вон исполнят роли двух полицейских, которых отстраняют от работы после публикации видео с их жестоким поведением по отношению к подозреваемым. Истощив свои денежные запасы, протагонисты перестают сдерживать себя и сами становятся преступниками.

Залер также написал сценарий.

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получил предложение присоединиться к Дензелу Вашингтону в остросюжетном фильме Inner City

Дэн Гилрой («Стрингер») режиссирует кино по собственному сценарию.

Вашингтон сыграет замкнутого юриста, который многие годы работал следователем на своего наставника. Когда последний умирает, то героя Вашингтона зовут на работу в бездушную, но поэтому успешную фирму. Там он находит дело, способное полностью изменить его жизнь (или укокошить в процессе).

Фаррелл исполнит роль богатого и скользкого типа, нанимающего главного героя.