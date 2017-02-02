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River City Ransom: Underground — дата выхода и трейлер

Не успели люди отпраздновать (или раскритиковать) выход Double Dragon IV, как к возвращению готовится River City Ransom — не слишком известная на западе, но всё равно культовая серия классических битемапов с ролевыми элементами и открытым миром, порождённая авторами Renegade и Double Dragon.

River City Ransom: Underground была профинансирована через «Кикстартер» ещё в 2013 году, а выйти должна была в 2014, но все мы давно привыкли, что указанным во время сборов датам верить не стоит. Главное, что теперь игра студии Conatus Creative получила чёткую дату выхода: 27 февраля.

 
 
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Видео River City Ransom: Underground (PC)
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