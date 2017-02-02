После трёхлетнего молчания Мартин Скорсезе вернулся, чтобы духовно обогатить зрителей своей новой работой «Молчание» с весьма непростой судьбой. Режиссёр уже много лет обещал азиатским друзьям-инвесторам экранизировать одноимённый роман Сюсаку Эндо, но всячески оттягивал начало производства. И лишь когда вопреки их ожиданиям после «Хранителя времени» постановщик взялся за «Волка с Уолл-стрит», у японцев лопнуло терпение и они начали грозить судом.

Фильм на родине оказался не понятым ни академиками, ни зрителями. У нас он уж тем более был прохладно встречен аудиторией — сборы говорят сами за себя. Почти трёхчасовой хронометраж? Скорсезе вообще тяготеет к длинным историям (театральную версию «Молчания» урезали со 195 минут до 161, что не дотягивает до личного рекорда «Волка с Уолл-стрит» — 180 минут). Чистокровная религиозная драма? Ближе, но самому мэтру тематика не в новинку («Последнее искушение Христа» 1988 года — 164 минуты).

Возможно, главным испытанием для россиян стало то, что в отечественный прокат фильм вышел без дубляжа. Злые языки поговаривают, что это сделано, дабы отпугнуть потенциальную аудиторию в сторону «Притяжения» Фёдора Бондарчука. Однако «Молчание» — далеко не первое кино, которое таким образом заставило посетителей кинотеатров читать, и по такому поводу неплохо было бы освежить в памяти те произведения, которые в этом тысячелетии прокладывали ему дорогу.

Эми

Жизнеописание последнего члена «Клуба 27»: от перспективной молодой еврейки из Лондона до рекордсмена «Грэмми» и посмешища шоу-бизнеса. Трагическая судьба Эми Уайнхаус служит напоминанием о том, какими саморазрушительными могут быть отношения и героин.

Документальные фильмы призваны отображать жизнь без прикрас, и есть нечто неестественное в том, чтобы видеть на экране реального человека с прикреплённым к нему чужим голосом. Поэтому среди всех категорий кинематографа подобные ленты чаще избегают вмешательства и не предоставляют актёрам дубляжа работу. Даже когда дистрибьютор обращается к озвучке, он использует, как правило, закадровый перевод, чтобы зритель имел возможность слышать истинную речь рассказчика.

Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит

Один из самых мрачных фильмов Тима Бёртона, являющийся при этом мюзиклом (который ещё и ощущается спин-оффом про подручных Волан-де-Морта с Северусом Снейпом, Беллатрисой Лестрейндж и Питером Петтигрю в викторианском Лондоне). Одна из последних по-настоящему сильных ролей Джонни Деппа, которая в этом году отмечает юбилей.

Из всех жанров большого кино музыкальные фильмы всегда на шаг впереди в плане сохранения оригинальной дорожки за счёт непереводимости песен, если только речь не о семейных лентах и исключениях вроде «Чикаго». В том же «Ла-Ла Ленде» 1/6 хронометража отводится на вокальные партии самой вдохновляющей экранной пары Голливуда и её окружения. Именно мюзиклы были первыми попытками приобщить советского зрителя к субтитрам, однако кассовые неудачи «Девушек из Рошфора» и «Шербурских зонтиков» отбили желание продолжать эксперимент.

Город Бога

Безысходное бытие бразильских трущоб, где у детей нет лучшей участи, чем с малых лет приобщаться к оружию, — самый нетипичный гость в сияющей лоском оскаровской тусовке. Настолько, что имея 4 номинации, в том числе за режиссуру и сценарий, «Город Бога» не был даже выдвинут как лучший фильм на иностранном языке.

Именно такие жемчужины прокатная компания Сэма Клебанова «Кино без границ» старалась отлавливать в годы своей работы. В разное время в её сети попадались ранний Ларс фон Триер, Ким Ки Дук, Михаэль Ханеке, Жан Марк-Валле, Майкл Мур и многие другие, вплоть до Пак Чхан-ука с его нетленным «Олдбоем» и никому на тот момент не известного Алехандро Гонсалеса Иньярриту с «Сукой-любовью». Особо трепетные чувства компания питала к Такеши Китано, с чьего «Фейерверка» в 1998 году началась её история.

В независимом кино, нередко граничащем с депрессивным словом «артхаус», где копии плёнок можно сосчитать по пальцам одной руки, очень выгодно ограничиваться субтитрами. Однако деятельность «Кино без границ» по выпуску фильмов без дубляжа объяснялась не экономией, а принципиальностью позиции, согласно которой фильмы должны быть увидены на экране такими, какими задумывались. В противном случае она не стала бы к каждому последующему релизу на диске подготавливать озвучку (к примеру, перевод французской комедии «Сады осенью» Отара Иоселиани был выполнен самим режиссёром).

Доступ к любому фильму при помощи интернета и отказ правительства от дотаций независимому кино серьёзно усложнили компании жизнь. В 2014 году ей пришлось пройти процедуру банкротства, а из останков возник Arthouse, который отказался от политики предшественника и предпочитает выбор менее рискованных картин («Свет в океане», «Война против всех») в дубляже.

Письма с Иводзимы

В середине 60-х годов в недрах индустрии зародилась мечта снять инновационное — с двух точек зрения — кино об атаке на Перл-Харбор. С японской стороны вписался сам Акира Куросава, но с двумя ключевыми требованиями: правом финального монтажа всего проекта и назначением англоговорящего режиссёра, чьё мастерство не уступало бы его собственному.

Спустя четыре десятилетия Клинту Иствуду удалось воплотить нереализованные амбиции в дилогии «Флаги наших отцов»/«Письма с Иводзимы» о кровопролитной битве за титульный остров, и по мнению многих, японская часть у него вышла даже честнее. Одной из причин этого стало решение Иствуда дать персонажам Страны восходящего солнца говорить на родном языке, что обернулось ограниченным прокатом как для Америки, так и для России.

Страсти Христовы, Апокалипсис

Мэл Гибсон, который устроил сыну Божьему самую грандиозную публичную порку и вышел сухим из воды (или его десятилетнее изгнание всё же следует рассматривать как кару?), продавливал своё видение, согласно коему для полной аутентичности фильм обязан выйти во всех странах мира в единой версии, где персонажи разговаривают исключительно на латинском и арамейском. После триумфа «Страстей Христовых» никто не спорил с ним, что кино о цивилизации майя должно быть выполнено в том же формате.

Бескомпромиссно жёсткие и пугающе натуралистичные хроники древних эпох долгие годы оставались в нашей стране самыми прибыльными фильмами без дубляжа. Если у кого и могут найтись силы сбросить Гибсона со специфического Олимпа, то только у Скорсезе.

Племя

Зверь самой редкой нынче породы, который не знает ни одного языка. Даже «Артист» стараниями Джона Гудмана не дотерпел самую малость до конца и проболтался. В случае «Племени» персонажи интерната для слабослышащих буквально немы и весь фильм изъясняются жестами.

• • •

Жители многих европейских держав добровольно предпочитают смотреть кино на языке оригинала (особенно этим балуются скандинавы), а в США и вовсе запрещено показывать иностранные фильмы в дубляже. За последние годы в российских кинотеатрах всё чаще можно встретить сеансы с субтитрами. Однако непереведённые картины — штучный товар, и ни один из названных примеров впоследствии не оставался без хотя бы любительской озвучки (кроме «Племени», но тут надо извратиться, чтобы сделать её).