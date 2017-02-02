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КИНО
 
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Дубляжу здесь не место: «Молчание» и другие фильмы, которые заставили нас читать

После трёхлетнего молчания Мартин Скорсезе вернулся, чтобы духовно обогатить зрителей своей новой работой «Молчание» с весьма непростой судьбой. Режиссёр уже много лет обещал азиатским друзьям-инвесторам экранизировать одноимённый роман Сюсаку Эндо, но всячески оттягивал начало производства. И лишь когда вопреки их ожиданиям после «Хранителя времени» постановщик взялся за «Волка с Уолл-стрит», у японцев лопнуло терпение и они начали грозить судом.

Фильм на родине оказался не понятым ни академиками, ни зрителями. У нас он уж тем более был прохладно встречен аудиторией — сборы говорят сами за себя. Почти трёхчасовой хронометраж? Скорсезе вообще тяготеет к длинным историям (театральную версию «Молчания» урезали со 195 минут до 161, что не дотягивает до личного рекорда «Волка с Уолл-стрит» — 180 минут). Чистокровная религиозная драма? Ближе, но самому мэтру тематика не в новинку («Последнее искушение Христа» 1988 года — 164 минуты).

Возможно, главным испытанием для россиян стало то, что в отечественный прокат фильм вышел без дубляжа. Злые языки поговаривают, что это сделано, дабы отпугнуть потенциальную аудиторию в сторону «Притяжения» Фёдора Бондарчука. Однако «Молчание» — далеко не первое кино, которое таким образом заставило посетителей кинотеатров читать, и по такому поводу неплохо было бы освежить в памяти те произведения, которые в этом тысячелетии прокладывали ему дорогу.

Эми

Жизнеописание последнего члена «Клуба 27»: от перспективной молодой еврейки из Лондона до рекордсмена «Грэмми» и посмешища шоу-бизнеса. Трагическая судьба Эми Уайнхаус служит напоминанием о том, какими саморазрушительными могут быть отношения и героин.

Документальные фильмы призваны отображать жизнь без прикрас, и есть нечто неестественное в том, чтобы видеть на экране реального человека с прикреплённым к нему чужим голосом. Поэтому среди всех категорий кинематографа подобные ленты чаще избегают вмешательства и не предоставляют актёрам дубляжа работу. Даже когда дистрибьютор обращается к озвучке, он использует, как правило, закадровый перевод, чтобы зритель имел возможность слышать истинную речь рассказчика.

Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит

Один из самых мрачных фильмов Тима Бёртона, являющийся при этом мюзиклом (который ещё и ощущается спин-оффом про подручных Волан-де-Морта с Северусом Снейпом, Беллатрисой Лестрейндж и Питером Петтигрю в викторианском Лондоне). Одна из последних по-настоящему сильных ролей Джонни Деппа, которая в этом году отмечает юбилей.

Из всех жанров большого кино музыкальные фильмы всегда на шаг впереди в плане сохранения оригинальной дорожки за счёт непереводимости песен, если только речь не о семейных лентах и исключениях вроде «Чикаго». В том же «Ла-Ла Ленде» 1/6 хронометража отводится на вокальные партии самой вдохновляющей экранной пары Голливуда и её окружения. Именно мюзиклы были первыми попытками приобщить советского зрителя к субтитрам, однако кассовые неудачи «Девушек из Рошфора» и «Шербурских зонтиков» отбили желание продолжать эксперимент.

Город Бога

Безысходное бытие бразильских трущоб, где у детей нет лучшей участи, чем с малых лет приобщаться к оружию, — самый нетипичный гость в сияющей лоском оскаровской тусовке. Настолько, что имея 4 номинации, в том числе за режиссуру и сценарий, «Город Бога» не был даже выдвинут как лучший фильм на иностранном языке.

Именно такие жемчужины прокатная компания Сэма Клебанова «Кино без границ» старалась отлавливать в годы своей работы. В разное время в её сети попадались ранний Ларс фон Триер, Ким Ки Дук, Михаэль Ханеке, Жан Марк-Валле, Майкл Мур и многие другие, вплоть до Пак Чхан-ука с его нетленным «Олдбоем» и никому на тот момент не известного Алехандро Гонсалеса Иньярриту с «Сукой-любовью». Особо трепетные чувства компания питала к Такеши Китано, с чьего «Фейерверка» в 1998 году началась её история.

В независимом кино, нередко граничащем с депрессивным словом «артхаус», где копии плёнок можно сосчитать по пальцам одной руки, очень выгодно ограничиваться субтитрами. Однако деятельность «Кино без границ» по выпуску фильмов без дубляжа объяснялась не экономией, а принципиальностью позиции, согласно которой фильмы должны быть увидены на экране такими, какими задумывались. В противном случае она не стала бы к каждому последующему релизу на диске подготавливать озвучку (к примеру, перевод французской комедии «Сады осенью» Отара Иоселиани был выполнен самим режиссёром).

Доступ к любому фильму при помощи интернета и отказ правительства от дотаций независимому кино серьёзно усложнили компании жизнь. В 2014 году ей пришлось пройти процедуру банкротства, а из останков возник Arthouse, который отказался от политики предшественника и предпочитает выбор менее рискованных картин («Свет в океане», «Война против всех») в дубляже.

Письма с Иводзимы

В середине 60-х годов в недрах индустрии зародилась мечта снять инновационное — с двух точек зрения — кино об атаке на Перл-Харбор. С японской стороны вписался сам Акира Куросава, но с двумя ключевыми требованиями: правом финального монтажа всего проекта и назначением англоговорящего режиссёра, чьё мастерство не уступало бы его собственному.

Спустя четыре десятилетия Клинту Иствуду удалось воплотить нереализованные амбиции в дилогии «Флаги наших отцов»/«Письма с Иводзимы» о кровопролитной битве за титульный остров, и по мнению многих, японская часть у него вышла даже честнее. Одной из причин этого стало решение Иствуда дать персонажам Страны восходящего солнца говорить на родном языке, что обернулось ограниченным прокатом как для Америки, так и для России.

Страсти Христовы, Апокалипсис

Мэл Гибсон, который устроил сыну Божьему самую грандиозную публичную порку и вышел сухим из воды (или его десятилетнее изгнание всё же следует рассматривать как кару?), продавливал своё видение, согласно коему для полной аутентичности фильм обязан выйти во всех странах мира в единой версии, где персонажи разговаривают исключительно на латинском и арамейском. После триумфа «Страстей Христовых» никто не спорил с ним, что кино о цивилизации майя должно быть выполнено в том же формате.

Бескомпромиссно жёсткие и пугающе натуралистичные хроники древних эпох долгие годы оставались в нашей стране самыми прибыльными фильмами без дубляжа. Если у кого и могут найтись силы сбросить Гибсона со специфического Олимпа, то только у Скорсезе.

Племя

Зверь самой редкой нынче породы, который не знает ни одного языка. Даже «Артист» стараниями Джона Гудмана не дотерпел самую малость до конца и проболтался. В случае «Племени» персонажи интерната для слабослышащих буквально немы и весь фильм изъясняются жестами.

• • •

Жители многих европейских держав добровольно предпочитают смотреть кино на языке оригинала (особенно этим балуются скандинавы), а в США и вовсе запрещено показывать иностранные фильмы в дубляже. За последние годы в российских кинотеатрах всё чаще можно встретить сеансы с субтитрами. Однако непереведённые картины — штучный товар, и ни один из названных примеров впоследствии не оставался без хотя бы любительской озвучки (кроме «Племени», но тут надо извратиться, чтобы сделать её).

27 Обсудить
  • zlaya_panda
    + +18
    2 февраля 2017 года

    Да неужели читать это так сложно?

  • menon
    ++4
    2 menon
    2 февраля 2017 года

    Был у меня забавный случай. Пошел на этот мульт Заявлен был как оригинал с субтитрами. Долго тянули с запуском, никак не получалось, но всё таки вышел администратор с извинениями, что отваливаются сабы и кто хочет может уйти, но фильм мы запустим. Что примечательно, маленький зал, публика собралась сплошь взрослая, в основном за 30. Никто не ушел. Как оказалось, не зря, потому что за весь хронометраж произносится фразы 3, если память не изменяет. Мультфильм кстати шикарный.

    В Бесславных Ублюдках и подобных фильмах достаточно мест с сабами.

  • Егор Вдовин
    +
    2 февраля 2017 года

    В нашей глухомани Нимфоманку показывали с субтитрами

  • Джона Хекс
    + +9
    2 февраля 2017 года

    У нас востребованных актёров дубляжа наберется едва ли больше двух десятков. Я не понимаю, как можно смотреть все фильмы а ещё и играть во все игры с одними и теми же голосами на озвучки, которые и стараются то не всегда. При всем моем уважении к профессии актёров озвучки.

  • bauer
    ++1
    5 bauer
    2 февраля 2017 годаспонсор

    Нимфоманки даже неплохо собрали с субтитрами, а их не упомянули. На молчании ходил в пионер, зал полный. Низкие сборы из-за маленького количества сеансов, рейтинга 18+, хронометража и отсутствия какой-либо рекламной компании, слабой росписи. При тех же условиях, будь у фильма дубляж, он бы вряд ли собрал больше.

  • Cheegr
    +
    6 Cheegr
    2 февраля 2017 года

    Ещё "Под покровом ночи" у нас в дубляже показывали, что было огромным плюсом к и так шикарному фильму.

  • vikt0r
    ++2
    7 vikt0r
    2 февраля 2017 года

    "С широко закрытыми глазами" забыли. Насколько помню, наследники Кубрика вообще запретили дублировать этот фильм на другие языки.

  • FunC.
    ++4
    8 FunC.
    2 февраля 2017 года

    Секундочку, это что - топ?

  • Gertrude
    +–1
    2 февраля 2017 года

    Советский кинопрокат развратил нашего зрителя дубляжом, но тогда преимущественно хорошо делали, а сейчас наоборот, хороший дубляж - редкий зверь.

    Драйвовое кино, где выстрелы, драки, погони и т.д., проще смотреть, не отвлекаясь на титры. Да и ладно, не большая потеря. Но кино спокойное и вдумчивое лучше было бы смотреть с титрами.

    То же "Молчание" взять. Атмосфера в значительной части создается нарративом Гарфилда с его плачуще-молитвенной интонацией. И как точно голосом подкрепляются характеры персонажей Гарфилда, Нисона, Драйвера - по одному звучанию голоса уже можно понять их жизненную философию. Хорошо, что это кино без дубляжа.

    А вот с мюзиклами сложнее. Перепевать песни - идиотское идиотство, но слышать разницу в голосе при пении и разговоре неприятно. Наверно стоит получше выбирать актеров дубляжа, чтобы голоса были очень похожи. Но пытаться приучить зрителя к титрам - это утопия, да и не всякое кино стоит столь бережного отношения.

  • megalobster
    + +13
    2 февраля 2017 годаспонсор

    Я сюда деградировать захожу, а вы мне всякий артхаус задвигаете.

  • dzm78
    ++1
    11 dzm78
    2 февраля 2017 года

    Бесславные ублюдки - 80% фильма -с субтитрами

  • Forlock
    ++1
    12 Forlock
    2 февраля 2017 года

    №4. Джона Хекс

    вот прям в точку, точно также всем говорю на вопрос, почему смотрю с сабами и играю также.

    На тему фильма - попытаюсь добраться в субботу, даже в москве с сеансами спустя неделю не особо( либо поздно вечером либо далековато от меня

  • AstronaFFt
    +–1
    2 февраля 2017 года

    МУМИЯ-1 вроде как тоже была с субтитрами

    Даже были скандалы от нерадивых мудаков в стиле "Я сюда что - читать пришел,что ли??"

  • SckraT F
    +–1
    2 февраля 2017 года

    №8. FunC.

    Так и есть - это топ. Но не тупотоп, а просто топ. Тупотопы мне нравились больше. Ну или темы надо выбирать поинтереснее. Типа, фильмы с самым большим количеством шуток про хер.

  • Garris Garison
    ++3
    2 февраля 2017 года

    №1. zlaya_panda

    для чтения придумали книги, в кино ходят за другим.

  • Ilya Shulga
    +
    2 февраля 2017 года

    Мюзикл Отверженные - песни были с субтитрами. Полный зал народа

  • Хранитель
    ++3
    2 февраля 2017 годаспонсор

    №11. dzm78

  • kro44i
    +
    16 kro44i
    2 февраля 2017 года

    №1. zlaya_panda

    Да неужели читать это так сложно?

    Я не анимешник, и не Скарлетт Йоханссон, чтобы у меня один глаз смотрел на действо, а второй на субтитры.

  • Ril_Ana
    ++3
    17 Ril_Ana
    3 февраля 2017 года

    Тут не знаешь уже, где найти сеансы без бубляжа, только начали появляться на один фильм из десятка, по одному в день и в непотребное время, как опять пропали. А оно отпугивает в пользу отечественных мастерписов, вон оно чо. Все это от лени, необразованности и отсутствия вкуса. Не встречала дубляжа, не уродующего фильм. Исключения бывают среди анимации (не японской), где когда действительно проделывается работа, сопоставимая с той, что делали актеры оригинала, когда кино, по сути, полноценно играется заново. Но это редкость. Игровое же кино от дубляжа проигрывает всегда. В случае боевиков и прочих незамутненных экшенов это можно пережить, но отсутствие возможности выбрать фильм в оригинале в случае более осмысленного кино заставляет посылать кинотеатры и ждать выхода в сети.

  • дмитрий синяков
    ++2
    3 февраля 2017 года

    У скандинавов английский, как второй родной,преподают чуть ли не с пелёнок

  • Зануда
    +
    3 февраля 2017 года

    №19. Ril_Ana

    Игровое же кино от дубляжа проигрывает всегда.

    Говорят, русский Джек Воробей звучит даже лучше английского

  • mmmkay
    +
    20 mmmkay
    3 февраля 2017 года

    А как же Макбет

  • Boxoffice
    +
    3 февраля 2017 года

    №1. zlaya_panda

    Да неужели читать это так сложно?

    Когда смотришь боевик пока будешь читать пропустишь действия фильма . С субтитрами лучше смотреть драмы , триллеры где болтовни много а действий мало .

    Насчет Скандинавии . В Швеции например детские фильмы дублируют . Даже Гарри Питтера кроме последних 3 фильмов . А так дубляж у шведов очень плохой . Особенно по детскому ТВ.

  • dodfavorit
    ++1
    3 февраля 2017 года

    №21. Зануда

    Говорят, русский Джек Воробей звучит даже лучше английского

    Врут

  • voblinkoff
    +
    3 февраля 2017 года

    №7. vikt0r

    "С широко закрытыми глазами" забыли. Насколько помню, наследники Кубрика вообще запретили дублировать этот фильм на другие языки.

    Как минимум, и Сияние тоже. Каждый раз смотрю его по тв, как показывают. Шикарный голос Николсона было бы преступлением дублировать.

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