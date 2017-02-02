«Призрак в доспехах» — телеролик с Суперкубка

самый дорогой фан-арт в истории
С анимехой не сравнится однозначно. Но всё равно интересно, насколько близко (в смысловом уровне и не только) к оригиналу сможет подобраться кинематограф?!
Чуть не обосрался от звука...
Двойственные ощущения - нравится картинка, идея, мотивы, сомневаюсь, что понравится сюжет и сам фильм (а хочется, чтоб понравилось). В свое время оригинальное аниме не посмотрел, теперь буду знакомиться по фильму.
На превью глаза смотрят в разные стороны. Скарла - великая актриса! Может даже рассинхрон глаз изобразить)
На русском https://www.youtube.com/watch?v=33IW4azXk5o
Отлично же! Хотя сюжет про злую мегакорпорацию Ханко, сделавшую из Мотоко скоего цепсоно пса, всё ещё кажется фуфлыжным.
Пока все выглядит хорошо. P.S. Под маской Скарлетт Йоханссон страшной
Да уже похуй на сюжет. Есть эпизод с разрушаемыми колоннами и робо-пауком – уже стоит идти хотя бы на экшон и графен!
№9. 1234
Да уже похуй на сюжет. Есть эпизод с разрушаемыми колоннами и робо-пауком – уже стоит идти хотя бы на экшон и графен!
И че на ремейк робокопа тада никто не пошел?
Почему-то стойкое ощущение, что широкому зрителю (не знакомому никак с первоисточником и воспринимающему поход в кино как аналог цирку\театру\парку\музею\нувыпоняли) не заходят такие промо-нарезки. Да, всё стильно, красиво, атмосферно, Скарлетт даже псевдоголая, но Парамоунт, как и Сони в ближайшем будущем, отдадут другой транскорпорации с потрохами. Ни разу не возражаю, если не прав. Всего лишь впечатление от промо.
а трейлер норм I want to believe
Это ж Майкл Питт в конце.
А мне рэтротачки нравятся.
В полновесном трейлере были обтекаемые аля ламборджини начала 80-ых. Здесь "кубический" и массивный седан.
Деталь наверное вообще мало кем замеченная, а меня лично жутко раздражают "каракатицы" в качестве футуристического транспорта везде и всюду.
Я блин итак на улице вижу миллион безвкусных каракатиц которые друг от друга ничем не отличаются.
Автомобиль должен быть фактурным.
№14. kro44i
Хидэо Кудзэ / Hideo Kuze
Японец, 100-процентный киборг со сделанным на заказ неподвижным лицом. Является одним из членов группировки «Одиннадцать». Затем — лидером беженцев из Восточной Азии, проживающих в Японии преимущественно на искусственном острове Дэдзима.
№16. pireiro
Это я и имел ввиду.