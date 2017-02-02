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«Призрак в доспехах» — телеролик с Суперкубка
 
 
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Видео Призрак в доспехах
 
WatchCat
Лучший комментарий
+28
  • 1428
    + +5
    1 1428
    2 февраля 2017 года

    самый дорогой фан-арт в истории

  • FUCKINSPIELBERG
    ++2
    2 февраля 2017 года

    С анимехой не сравнится однозначно. Но всё равно интересно, насколько близко (в смысловом уровне и не только) к оригиналу сможет подобраться кинематограф?!

  • Егор Вдовин
    +–2
    2 февраля 2017 года

    Чуть не обосрался от звука...

  • Александр Холин
    +
    2 февраля 2017 года

    Двойственные ощущения - нравится картинка, идея, мотивы, сомневаюсь, что понравится сюжет и сам фильм (а хочется, чтоб понравилось). В свое время оригинальное аниме не посмотрел, теперь буду знакомиться по фильму.

  • Константин Аракчеев
    + +8
    2 февраля 2017 годаспонсор

    На превью глаза смотрят в разные стороны. Скарла - великая актриса! Может даже рассинхрон глаз изобразить)

  • SmileDeath
    ++1
    2 февраля 2017 года

    На русском https://www.youtube.com/watch?v=33IW4azXk5o

  • Сергей Тарасов
    + +7
    2 февраля 2017 года

    Отлично же! Хотя сюжет про злую мегакорпорацию Ханко, сделавшую из Мотоко скоего цепсоно пса, всё ещё кажется фуфлыжным.

  • Anton Mihatsov
    +
    2 февраля 2017 года

    Пока все выглядит хорошо. P.S. Под маской Скарлетт Йоханссон страшной

  • 1234
    + +18
    9 1234
    2 февраля 2017 года

    Да уже похуй на сюжет. Есть эпизод с разрушаемыми колоннами и робо-пауком – уже стоит идти хотя бы на экшон и графен!

  • WatchCat
    + +28
    2 февраля 2017 года

  • Алексей Раскатов
    +–4
    2 февраля 2017 года

    №9. 1234

    Да уже похуй на сюжет. Есть эпизод с разрушаемыми колоннами и робо-пауком – уже стоит идти хотя бы на экшон и графен!

    И че на ремейк робокопа тада никто не пошел?

  • Федор Ушаков
    +–1
    2 февраля 2017 года

    Почему-то стойкое ощущение, что широкому зрителю (не знакомому никак с первоисточником и воспринимающему поход в кино как аналог цирку\театру\парку\музею\нувыпоняли) не заходят такие промо-нарезки. Да, всё стильно, красиво, атмосферно, Скарлетт даже псевдоголая, но Парамоунт, как и Сони в ближайшем будущем, отдадут другой транскорпорации с потрохами. Ни разу не возражаю, если не прав. Всего лишь впечатление от промо.

  • Эдвард Хайд
    ++4
    2 февраля 2017 года

    а трейлер норм I want to believe

  • kro44i
    +–1
    14 kro44i
    2 февраля 2017 года

    Это ж Майкл Питт в конце.

  • Фуфлонаписатель
    +–1
    3 февраля 2017 года

    А мне рэтротачки нравятся.

    В полновесном трейлере были обтекаемые аля ламборджини начала 80-ых. Здесь "кубический" и массивный седан.

    Деталь наверное вообще мало кем замеченная, а меня лично жутко раздражают "каракатицы" в качестве футуристического транспорта везде и всюду.

    Я блин итак на улице вижу миллион безвкусных каракатиц которые друг от друга ничем не отличаются.

    Автомобиль должен быть фактурным.

  • pireiro
    +–1
    16 pireiro
    3 февраля 2017 года

    №14. kro44i

    Хидэо Кудзэ / Hideo Kuze

    Японец, 100-процентный киборг со сделанным на заказ неподвижным лицом. Является одним из членов группировки «Одиннадцать». Затем — лидером беженцев из Восточной Азии, проживающих в Японии преимущественно на искусственном острове Дэдзима.

  • kro44i
    +–1
    17 kro44i
    3 февраля 2017 года

    №16. pireiro

    Это я и имел ввиду.

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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