ABC заказывает сериалы про агентов ЦРУ

Телеканал ABC заказал пилотные эпизоды сразу двух шпионских сериалов — «Подразделение „Зеро“» и «Саламандра».

Шпионская драмеди «Подразделение „Зеро“» от создателя комедии «Черноватый» Кеньи Берриса расскажет о блестящем, но скромном инженере ЦРУ Джеки Финк, которая возглавляет команду секретных агентов, состоящую сплошь из офисного планктона. Их неприметность — именно то, что нужно для самых секретных миссий ЦРУ. На главную роль утверждена обладательница «Золотого глобуса» Тони Коллетт («Такая разная Тара»). Сценарий напишет Линдси Шокли («Трофейная жена»), режиссёром назначен Дэвид Гордон Грин («Завучи», «Ананасовый экспресс: Сижу, курю»). Вдобавок Беррис, Шокли и Коллетт выступят исполнительными продюсерами.

Драматический триллер «Саламандра» — американская версия бельгийского сериала 2012 года. В центре сюжета — мизантроп-техногений из ЦРУ, который вербует агента Министерства внутренней безопасности, чтобы отследить загадочную банковскую кражу: обчищены десятки личных банковских ячеек сильных мира сего. Адаптацией сценария займутся коллеги по сериалам «Шпионка» и «Зверинец» Джош Аппелбаум, Андре Немец, Джефф Пинкнер и Скотт Розенберг. Они также выступят исполнительными продюсерами наравне с Эви Ниром, Алоном Штруцманом, Питером Трауготтом и Рэйчел Каплан.

Производством обоих проектов займётся ABC Studios.