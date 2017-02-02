Состоялся релиз Mega Man 2.5D

И ещё один 8-летний долгострой от группы фанатов-разработчиков добрался до релиза. Что-то они зачастили, не правда ли? Такими темпами мы перестанем им поражаться... а это было бы несправедливо.

Mega Man 2.5D — очень своеобразный ремейк Mega Man 2 с NES. Он добавляет в игру не только новых боссов, локации и кооператив, но и объём. При этом персонажи остались плоскими как по виду, так и по поведению, а вот мир стал трёхмерным. Сути это, правда, толком не меняет, но выглядит занятно.

Скачать Mega Man 2.5D можно на сайте игры. И лучше скачку, наверное, не откладывать, а то мало ли? Capcom к работам фанатов относится куда лояльнее той же Nintendo, но иногда и они опускаются до DMCA.