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Состоялся релиз Mega Man 2.5D

И ещё один 8-летний долгострой от группы фанатов-разработчиков добрался до релиза. Что-то они зачастили, не правда ли? Такими темпами мы перестанем им поражаться... а это было бы несправедливо.

Mega Man 2.5D — очень своеобразный ремейк Mega Man 2 с NES. Он добавляет в игру не только новых боссов, локации и кооператив, но и объём. При этом персонажи остались плоскими как по виду, так и по поведению, а вот мир стал трёхмерным. Сути это, правда, толком не меняет, но выглядит занятно.

Скачать Mega Man 2.5D можно на сайте игры. И лучше скачку, наверное, не откладывать, а то мало ли? Capcom к работам фанатов относится куда лояльнее той же Nintendo, но иногда и они опускаются до DMCA.

 
 
2 Обсудить
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Видео Mega Man 2.5D (PC)
  • MsPeach
    ++1
    2 февраля 2017 года

    Это вообще че за? Я так понимаю это фанатская работа. Ролики это прям рисуют поверх существующих роликов, что там опенинг ММХ5 заметен, что вот этот трейлер https://www.youtube.com/watch?v=er5YJ4GkdEw

  • rbtv
    +
    2 rbtv
    2 февраля 2017 годаспонсор

    На фиг игру, хочу этот музон!

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