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FlatOut 4: Total Insanity — дебютный трейлер и детали игры
Обновлено Сегодня в 01:25

Сюрприз! Игра FlatOut 4: Total Insanity выйдет на PS4 и Xbox One уже в марте этого года. Да и надежду на PC-релиз отбрасывать не стоит: игру нашли в базе данных Steam ещё с год назад.

Немного обещаний из пресс-релиза:

  • Разработкой игры FlatOut 4 занимается студия Kylotonn Racing Games (WRC 5, WRC 6);
  • 27 настраиваемых автомобилей, среди которых будут как новинки, так и возвращенцы из прошлых частей;
  • 20 трасс, заточенных под кучу разных режимов;
  • Полностью разрушаемая местность;
  • Легендарный режим каскадёра, куда добавили шесть новых и шесть классических трюков;
  • Арены, поддерживающие три режима игры: Death Match, Capture the Flag и Выживание;
  • Новый боевой гоночный режим, позволяющий замедлять или уничтожать соперников при помощи оружия.
 
 
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Видео FlatOut 4: Total Insanity (PlayStation 4, Xbox One)
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  • AlexVolot
    +
    3 февраля 2017 годаспонсор

    Что по картинке в разы лучше мыльной трешки - уже хорошо. Но атмосферой первых двух флэтаутов пока не повеяло (может надо было музыку для трейлера лучше подобрать)

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