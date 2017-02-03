Сюрприз! Игра FlatOut 4: Total Insanity выйдет на PS4 и Xbox One уже в марте этого года. Да и надежду на PC-релиз отбрасывать не стоит: игру нашли в базе данных Steam ещё с год назад.
Немного обещаний из пресс-релиза:
- Разработкой игры FlatOut 4 занимается студия Kylotonn Racing Games (WRC 5, WRC 6);
- 27 настраиваемых автомобилей, среди которых будут как новинки, так и возвращенцы из прошлых частей;
- 20 трасс, заточенных под кучу разных режимов;
- Полностью разрушаемая местность;
- Легендарный режим каскадёра, куда добавили шесть новых и шесть классических трюков;
- Арены, поддерживающие три режима игры: Death Match, Capture the Flag и Выживание;
- Новый боевой гоночный режим, позволяющий замедлять или уничтожать соперников при помощи оружия.