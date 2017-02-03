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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

ABC сдул пыль с проекта «Королевы»

Находившийся в разработке с октября 2014 года детективный сериал «Королевы» (Las Reinas) наконец получил от канала ABC заказ на съёмки пилотного эпизода.

Детектив Соня де ля Рейна вновь сталкивается с той частью своего прошлого, от которой, как она думала, избавилась навсегда — со своей семьёй, а именно мощнейшей криминальной группировкой Майами. Будучи втянутой в семейные дела, Соня старается сохранить хрупкую грань между законом и родными, и пытается понять, её ли это судьба — быть де ла Рейна (королевой).

За сценарий берётся Дин Георгарис («Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни»). Он же продюсирует вместе с Марком Гордоном («Куантико») и Николасом Пеппер («Последний кандидат»). Производство ложится на плечи ABC Studios.

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