The CW заказал съёмки пилотов двух драмеди

Продолжается сезон пилотных эпизодов, и канал The CW добавил к уже заказанным проектам ещё две комедийные драмы.

Главной героине трагикомедии «Приговорённая к жизни» поставили страшный диагноз, который позже, к счастью, не подтвердился. Однако «смертельно больная» за это время успела попрощаться с жизнью и пересмотреть свои взгляды на неё. Теперь ей придётся научиться жить с решениями, которые она успела принять, пока жила в режиме «каждый день как последний».

Главную роль исполнит Люси Хейл («Милые обманщицы»). Эрин Кардильо и Рич Кит («Важная мама») напишут сценарий и выступят исполнительными продюсерами наравне с Джеффом Инголдом. Производственный процесс курирует Warner Bros. Television и Doozer Productions.

Драмеди «Алчный» — история опозоренного, обиженного судьбой адвоката, ушедшего из профессии в репетиторы для конкурсов красоты. Однажды он берётся помочь мстительной, затравленной девчонке-подростку и даже не представляет, к каким последствиям это приведёт.

Сценарием займётся Лорен Гассис («Декстер»). Исполнительными продюсерами от CBS Television Studios выступят Райан Сикрест, Нина Уосс и Андреа Шэй.