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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

ABC дал зелёный свет двум комедийным пилотам

Телеканал ABC заказал пилотные эпизоды двух комедийных сериалов — «Полный бардак» и «Разделённые вместе».

Однокамерная комедия «Полный бардак» повествует о капитане Чарли Тейлоре — военном стоматологе из Форт-Брэгг, пообещавшем командированному в Ирак брату приглядеть за его импульсивной невестой и её двумя неуправляемыми детьми-подростками. Сценарий напишет Сэм Склавер («Шоу Бланта»). Исполнительными продюсерами выступят Аарон Каплан («Тайны и ложь», «Жизнь в деталях») и Дана Онор. Производством займётся ABC Studios.

Комедия «Разделённые вместе», основанная на одноимённом датском сериале, расскажет историю супружеской пары, чей брак заиграл новыми красками… после развода. Исполнительным продюсером сериала выступит Эллен Дедженерес, сценарий напишет Эмили Капнек («Парки и зоны отдыха»). В исполнительных продюсерах пилотного эпизода числится создательница оригинального сериала Метте Хеено наравне с Мие Андресен, Хеллой Йооф и Джеффом Клеманом. Производственный процесс курирует Warner Bros. Television.

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Полный бардак Разделённые вместе
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