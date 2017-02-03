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Mutant Football League на «Кикстартере»

Кто-нибудь помнит такую замечательную игру, как Mutant Football League, вышедшую в далёком 1993 году на Sega? Если помните, то эта новость специально для вас, а если нет — всё равно не проходите мимо шанса стать участником настоящего кровавого действа.

Спустя почти три десятилетия с момента выхода игры создатель оригинальной Mutant Football League Майкл Мендхейм решил реанимировать серию и выйти со своим проектом на «Кикстартер». При этом игра уже находится на стадии альфа-тестирования, а разработчикам для завершения проекта требуется какая-то смешная по нынешним меркам сумма — 60 000 долларов. Да и собирают её в первую очередь на доведение до ума мультиплеерной составляющей и общую «полировку» проекта. Ну а бонусом ко всему идёт добавление в игру новых команд, приёмов и т. д.

Mutant Football League — аркадная пародия на популярный американский футбол, только вот главными действующими лицами здесь являются различные монстры. Игрокам будет предложено четырнадцать различных команд на выбор, начиная скелетами и заканчивая орками. Ну а если и этого вам мало, то сам стадион, на котором будут проходить матчи, тоже является своего рода врагом, ведь никогда не знаешь, откуда придёт беда в виде спрятанной мины или случайно появившейся гигантской пилы.

Mutant Football League рассчитана в первую очередь на кооперативную игру и соревновательный мультиплеер, но никто, конечно же, не запретит вам расколоть пару вражеских черепов в одиночном режиме. Выход PC-версии запланирован на этот год, а вот обладатели PS4 и Xbox One будут вынуждены подождать начала 2018-го.

 
 
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Видео Mutant Football League (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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