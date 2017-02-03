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КГ играет: The Neverhood

В 19:00 по московскому времени Лев Гринберг сядет играть в великую классику пластилинового квестостроения — The Neverhood, заказанную одним из наших патронов. Обсуждать стрим можно будет в чате на YouTube-канале, подбодрить стримеров рублём и поучаствовать в голосовании — по ссылке, а просто смотреть — прямо здесь.

Но это ещё не всё. Завтра в это же время состоится стрим игры Putrefaction 2: Void Walker, участвовать в котором будут не только члены Всеяредакции, но и сам автор — Олег Казаков. Готовьте вопросы!

2 Обсудить
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The Neverhood (PC)
  • Beavis
    ++1
    3 февраля 2017 года

    С переводом от дядушки Рисёча? Блин, я не плачу, это просто что-то в глаз попало... глинко

  • urix
    +
    3 февраля 2017 года

    Насколько был хорош Неверхуд, и насколько разочаровал Армикрог, не передать.

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