КГ играет: The Neverhood

В 19:00 по московскому времени Лев Гринберг сядет играть в великую классику пластилинового квестостроения — The Neverhood, заказанную одним из наших патронов. Обсуждать стрим можно будет в чате на YouTube-канале, подбодрить стримеров рублём и поучаствовать в голосовании — по ссылке, а просто смотреть — прямо здесь.

Но это ещё не всё. Завтра в это же время состоится стрим игры Putrefaction 2: Void Walker, участвовать в котором будут не только члены Всеяредакции, но и сам автор — Олег Казаков. Готовьте вопросы!