«Трансформеры: Последний рыцарь» — телеролик с Суперкубка

Блядь, ну все равно круто же...
Вам не кажется что сюжет трансформеров 5 и восьмого форсажа чуточку похожи ?
Вот бы направить визуальную мощь Бэя в какое-нибудь менее заебавшее русло. (Плохие парни?) Эх, мечты-мечты (
Уж лучше б трансляцию СуперКубка запилили.
№3. harrraha
Подзаебывает уже этот тренд: Бэтмен против Супермэна, Кэп против ЖЧ, Вин Дизель против Семьи, тепрь и Оптимус против Бамблби.
Что-то крутое. Люди. Что-то крутое. Люди. Что-то крутое. Люди. ....
Ну зачем там люди?...
№4. AlexVolot Вот бы направить визуальную мощь Бэя в какое-нибудь менее заебавшее русло.
Так направили же в сторону черепашек. Получились трансформеры.
Блин, а ведь зашло. Сходить в кино чтоли.
№6. BigJC
Подзаебывает уже этот тренд: Бэтмен против Супермэна, Кэп против ЖЧ, Вин Дизель против Семьи, тепрь и Оптимус против Бамблби.
Иди нашепчи это Вурхису Дж. и Крюгеру Фр.