«Эроманга-сенсей» — трейлер

Главный герой Масамуне Идзуми — старшеклассник и автор ранобе. У него есть младшая сестра Сагири — хикикомори, которая не выходила из своей комнаты уже целый год. Она даже надрессировала брата готовить и приносить ей еду по сигналу — стуку в пол. Масамуне эта ситуация не устраивает, потому как сестра — единственный его родственник, и он хотел бы общаться с ней нормально. А ещё у Масамуне есть напарник — иллюстратор его ранобе, которого он ни разу не видел и вообще знает только его псевдоним «Эроманга-сенсей». Иллюстратор никогда не срывает сроки и рисует невероятно похабные картинки, так что Масамуне всегда представлял его мерзким жирным отаку-извращенцем. Но оказывается, что Эроманга-сенсеем всё это время была его родная сестра. Само собой, это открытие влияет на их отношения, а тут ещё у творческого тандема появляется соперница — авторша популярнейшей сёдзё-манги, которая к тому же весьма хороша собой.