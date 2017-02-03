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«Королевский наставник» — сэйю

Стартующий в весеннем сезоне анимационный сериал по комедийной педагогической манге «Королевский наставник» (Oushitsu Kyōshi Heine) обзавёлся командой сэйю.

Сэйю
Гейне Виттгенштейн Кейске Уэда
Королевский наставник для четвёрки принцев, каждый из которых является яркой личностью. Из-за внешности его часто принимают за ребёнка, но на самом деле он взрослый мужчина
Кай фон Граннцрайх Юя Асато
Семнадцатилетний второй принц. Молчаливый юноша, редко появляющийся на публике. Получил прозвище «Принц взгляда» из-за, собственно, его резкого взгляда, способного буквально приковать человека к месту
Бруно фон Граннцрайх Юто Адачи Сумиаки Иващимидзу в «Изо всех сил»
Шестнадцатилетний третий принц. Вундеркинд, с детства поражавший двор остротой ума, ныне его величают гением
Леонхардт фон Граннцрайх Дайске Хиросе
Пятнадцатилетний четвёртый принц. Считает себя самым красивым человеком на западном континенте и сам придумал себе прозвище «Белая Лилия Граннцрайхов». «Гордый принц», который ненавидит учителей
Рихт фон Граннцрайх Щоута Аои Ленлен в «Монстре первой любви»
Четырнадцатилетний пятый принц. Его весёлый характер помогает ему легко заводить близкие отношения с членами королевских семей других стран. Из-за его дружелюбного поведения кажется, что он и вовсе не королевских кровей

Гейне Виттгенштейн — молодой профессор весьма щуплого телосложения, получивший приглашение от короля Граннцрайха стать наставником для четырёх юных принцев. Работа эта почётная, но отнюдь не лёгкая: каждый из принцев обладает ярким характером, отличающим его от братьев, так что к каждому нужен индивидуальный подход. Непросто будет миниатюрному преподавателю заслужить уважение учеников, которые куда выше его и по росту, и по положению.

Авторы
Режиссёр Кацуя Кикучи «Воспоминания айдола»
Сценарист Кимико Уено «Стать ведьмой»
Дизайнер персонажей Рена Окуяма «Воспоминания айдола»
Композитор Кейдзи Инай «Цеплять девчонок в Подземелье дурно?», «Компания „Эпидемия“: Моэ-захватчик»
Студия Bridge
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Королевский наставник (Ōshitsu Kyōshi Heine)
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