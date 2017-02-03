«Королевский наставник» — сэйю

Стартующий в весеннем сезоне анимационный сериал по комедийной педагогической манге «Королевский наставник» (Oushitsu Kyōshi Heine) обзавёлся командой сэйю.
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Сэйю
|Гейне Виттгенштейн
|Кейске Уэда
|Королевский наставник для четвёрки принцев, каждый из которых является яркой личностью. Из-за внешности его часто принимают за ребёнка, но на самом деле он взрослый мужчина
|Кай фон Граннцрайх
|Юя Асато
|Семнадцатилетний второй принц. Молчаливый юноша, редко появляющийся на публике. Получил прозвище «Принц взгляда» из-за, собственно, его резкого взгляда, способного буквально приковать человека к месту
|Бруно фон Граннцрайх
|Юто Адачи
|Сумиаки Иващимидзу в «Изо всех сил»
|Шестнадцатилетний третий принц. Вундеркинд, с детства поражавший двор остротой ума, ныне его величают гением
|Леонхардт фон Граннцрайх
|Дайске Хиросе
|Пятнадцатилетний четвёртый принц. Считает себя самым красивым человеком на западном континенте и сам придумал себе прозвище «Белая Лилия Граннцрайхов». «Гордый принц», который ненавидит учителей
|Рихт фон Граннцрайх
|Щоута Аои
|Ленлен в «Монстре первой любви»
|Четырнадцатилетний пятый принц. Его весёлый характер помогает ему легко заводить близкие отношения с членами королевских семей других стран. Из-за его дружелюбного поведения кажется, что он и вовсе не королевских кровей
Гейне Виттгенштейн — молодой профессор весьма щуплого телосложения, получивший приглашение от короля Граннцрайха стать наставником для четырёх юных принцев. Работа эта почётная, но отнюдь не лёгкая: каждый из принцев обладает ярким характером, отличающим его от братьев, так что к каждому нужен индивидуальный подход. Непросто будет миниатюрному преподавателю заслужить уважение учеников, которые куда выше его и по росту, и по положению.
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Авторы
|Режиссёр
|Кацуя Кикучи
|«Воспоминания айдола»
|Сценарист
|Кимико Уено
|«Стать ведьмой»
|Дизайнер персонажей
|Рена Окуяма
|«Воспоминания айдола»
|Композитор
|Кейдзи Инай
|«Цеплять девчонок в Подземелье дурно?», «Компания „Эпидемия“: Моэ-захватчик»
|Студия
|Bridge