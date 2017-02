Sniper: Ghost Warrior 3 — трейлер открытого бета-теста и «бесплатный» сезонный пропуск

Авторы игры Sniper: Ghost Warrior 3 дают всем желающим оценить свою надвигающуюся стелс-песочницу и пройти две одиночных миссии, доступных в рамках открытого бета-теста. Только торопитесь: с окончанием этих выходных закончится и тест.

Зато если увиденное вам понравится, то будет очень правильным шагом пойти и оформить предзаказ на игру. Да, самим не верится, что мы такое говорим, но в кой-то веки бонус за предзаказ того стоит: им станет весь сезонный пропуск.

В сам Season Pass войдут два одиночных дополнения (The Sabotage и The Escape of Lydia), две карты для мультиплеера и два новых вида оружия, а стоить он будет $30. Платить половину стоимости Sniper: Ghost Warrior 3 за весь этот контент было бы неразумно, а вот получить его бонусом — другое дело.