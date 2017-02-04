The CW отложил разработку пилотов «Зачарованных» и «Пропащих парней»

Телеканал The CW решил придержать ребут «Зачарованных» от Дженни Снайдер Урман и основанную на одноимённом фильме вампирскую драму «Пропащие ребята» от Роба Томаса до телесезона 2018–2019. И на то есть несколько уважительных причин.

Во-первых, канал уже одобрил съёмки шести пилотных эпизодов для сериального сезона 2017–2018 и не собирается превышать лимит, дабы не перегружать свой календарный график. Во-вторых, у «Зачарованных» пока не всё радужно со сценарием, а Урман, поглощённая работой над «Девственницей Джейн», не располагает временем для второго проекта. В следующем году она планирует снять себя часть обязанностей, связанных с «Джейн», и посвятит себя «Зачарованным».

События перезагрузки волшебной истории о трёх могущественных ведьмах развернутся в 1976 году и если и будут связаны с миром оригинала, то пока непонятно, каким образом. Сценаристами числятся Урман, Джессика О’Тул и Эми Рардин. Вдобавок трио выступает исполнительными продюсерами наряду с Беном Сильверманом и Брэдом Сиберлингом, который берётся режиссировать. Производство курирует CBS Television Studios.

Сериальная версия полнометражного комедийного ужастика «Пропащие ребята» задумывается как семисезонная антология, главными героями которой выступают вечно молодые вампиры. Сюжет охватывает временной период в семьдесят лет — по десять лет на сезон. События первого сезона развернутся в Сан-Франциско во время «Лета любви» — масштабного хиппи-фестиваля в 1967 году.

Сценаристом пилота и исполнительным продюсером проекта числится Роб Томас («Вероника Марс», «Я — зомби»). Производственный процесс на совести Warner Bros. Television и Gulfstream TV.