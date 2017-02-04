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Рецензия и отзывы на сериал «Корона»

Александр Польшин написал для «КГ-Портала» рецензию на сериал «Корона». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

Рецензия и отзывы на сериал «Корона»
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Рецензии Корона
  • Лев Кузнецов
    +
    4 февраля 2017 года

    Да, вроде все сделано на высоте, но не цепляет. Создатели как бы предполагают по умолчанию трепетное, даже фанатичное отношение зрителя к семейству Виндзоров и непосредственно к персоне Елизаветы II. Для тех же кто абсолютно равнодушен к правящей династии бритов (ну, таким, как я) недозавезли сюжета. За происходящим в сериале не интересно следить. Нет, за качественный подход к проекту создателям только респекты, просто видимо я не их зритель.

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