Александр Польшин написал для «КГ-Портала» рецензию на сериал «Корона». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.
Александр Польшин написал для «КГ-Портала» рецензию на сериал «Корона». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.
Да, вроде все сделано на высоте, но не цепляет. Создатели как бы предполагают по умолчанию трепетное, даже фанатичное отношение зрителя к семейству Виндзоров и непосредственно к персоне Елизаветы II. Для тех же кто абсолютно равнодушен к правящей династии бритов (ну, таким, как я) недозавезли сюжета. За происходящим в сериале не интересно следить. Нет, за качественный подход к проекту создателям только респекты, просто видимо я не их зритель.