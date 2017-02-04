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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Аннет Махендру сыграет в пилоте «Машины» от Syfy

Научно-фантастическая драма «Машина» от Syfy — телеверсия одноимённого фильма 2013 года — приняла в основной актёрский состав пилотного эпизода Аннет Махендру («Американцы», «Тиран»).

В центре истории о противостоянии человека и искусственного интеллекта находятся шесть персонажей, каждый из которых обладает ключом к выживанию человечества или его уничтожению.

Аннет Махедру сыграет Яну — блестящего программиста, создательницу первого в мире искусственного интеллекта с заоблачным уровнем IQ. Этому ИИ под силу справиться с неразрешимыми проблемами человечества, включая болезни, нищету и истощение энергетических ресурсов. Но Яна подозревает, что вместо помощи людям супермашина готовит их уничтожение, а значит, ей — его создательнице — придётся побороть свои страхи и придумать способ перехитрить величайший в мире ум.

Сценарист и режиссёр кинокартины Карадог В. Джеймс выступает исполнительным продюсером проекта наравне с продюсером полнометражного оригинала Джоном Джива-Аму. Производственный процесс контролирует Universal Cable Productions.

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  • babavanga
    +–2
    4 февраля 2017 года

    Сколько бы Лариса не любила говенный 4 сезон Шерлок, мне пофигу. Ее талант подбирать картинки к новостям давно вышел на запредельный уровень. Даже для Юрия....

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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