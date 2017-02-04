Научно-фантастическая драма «Машина» от Syfy — телеверсия одноимённого фильма 2013 года — приняла в основной актёрский состав пилотного эпизода Аннет Махендру («Американцы», «Тиран»).

В центре истории о противостоянии человека и искусственного интеллекта находятся шесть персонажей, каждый из которых обладает ключом к выживанию человечества или его уничтожению.

Аннет Махедру сыграет Яну — блестящего программиста, создательницу первого в мире искусственного интеллекта с заоблачным уровнем IQ. Этому ИИ под силу справиться с неразрешимыми проблемами человечества, включая болезни, нищету и истощение энергетических ресурсов. Но Яна подозревает, что вместо помощи людям супермашина готовит их уничтожение, а значит, ей — его создательнице — придётся побороть свои страхи и придумать способ перехитрить величайший в мире ум.

Сценарист и режиссёр кинокартины Карадог В. Джеймс выступает исполнительным продюсером проекта наравне с продюсером полнометражного оригинала Джоном Джива-Аму. Производственный процесс контролирует Universal Cable Productions.