Вероника Кулакова написала для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Отпетые напарники». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.
Вероника Кулакова написала для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Отпетые напарники». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.
Фильм очень наивный и вторичный, держится только на обаянии главных актёров. Момент со спуском на тросах - вообще ужас, как такое могли в финальный монтаж пропустить, мне непонятно.
Одноклеточное кино. Сейчас про такое говорят - старая школа. Будь сейчас начало 2000-х и мне лет 12-15, понравилось бы намного больше, думаю. А так, - скоротать вечер вполне сойдет. Я вот, например, посмотрел его еще в октябре в поезде. Даже некоторые шутки запомнил, а вот из недавних Шпионов по соседству ни одной, как пример... PS Девочка из ДМБ, которая играла там прыгучего по порталам мутанта, - в гриме все-же красивее :)
Да как стерильно-то блядь, когда рецензия такая хвалебная в целом?
Таки сразу высказывал непопулярное мнение, что фильм будет хернёй. Очевидно же было.
Чо все постоянно вспоминают Шанхайский полдень и Час пик? Джеки Чана то любят за Доспехи Бога, Кто я, Мистер крутой/великолепный.
Лично мне дак, вообще, больше по нраву его китайские фильмы - Проект А, Полицейская история, Закусочная на колесах..
Фильм ужасный,почти все шутки не смешные или повторяются из старых фильмов Джеки. Только из-за него посмотрел и то вытерпел только до половины
Ну, фильм порадовал тем, что напомнил, что Джеки еще каскадерит, а Ноксвиль еще не спился. Фильм, я при этом, смотреть не собираюсь.
№8. Соната мяса
Жалко разочаровывать, но Джеки здесь очень хуёво каскадерит, а у Ноксвилля лицо как у Шона Бина в его худшие алко-дни.
Читаю хвалебную рецензию и офигиваю, а в конце твист - стерильно