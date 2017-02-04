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Рецензия и отзывы на фильм «Отпетые напарники»

Вероника Кулакова написала для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Отпетые напарники». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

Рецензия и отзывы на фильм «Отпетые напарники»
9 Обсудить
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Рецензии Отпетые напарники
  • MIIB
    +
    4 февраля 2017 года

    Фильм очень наивный и вторичный, держится только на обаянии главных актёров. Момент со спуском на тросах - вообще ужас, как такое могли в финальный монтаж пропустить, мне непонятно.

  • einwind
    +
    4 февраля 2017 года

    Одноклеточное кино. Сейчас про такое говорят - старая школа. Будь сейчас начало 2000-х и мне лет 12-15, понравилось бы намного больше, думаю. А так, - скоротать вечер вполне сойдет. Я вот, например, посмотрел его еще в октябре в поезде. Даже некоторые шутки запомнил, а вот из недавних Шпионов по соседству ни одной, как пример... PS Девочка из ДМБ, которая играла там прыгучего по порталам мутанта, - в гриме все-же красивее :)

  • Yuri Tuev
    + +6
    4 февраля 2017 года

    Да как стерильно-то блядь, когда рецензия такая хвалебная в целом?

  • lataevdiman
    +
    4 февраля 2017 года

    Таки сразу высказывал непопулярное мнение, что фильм будет хернёй. Очевидно же было.

  • Тарас Бульба
    ++2
    4 февраля 2017 года

    Чо все постоянно вспоминают Шанхайский полдень и Час пик? Джеки Чана то любят за Доспехи Бога, Кто я, Мистер крутой/великолепный.

    Лично мне дак, вообще, больше по нраву его китайские фильмы - Проект А, Полицейская история, Закусочная на колесах..

  • zerocool665
    ++1
    4 февраля 2017 года

    Фильм ужасный,почти все шутки не смешные или повторяются из старых фильмов Джеки. Только из-за него посмотрел и то вытерпел только до половины

  • Соната мяса
    ++3
    4 февраля 2017 года

    Ну, фильм порадовал тем, что напомнил, что Джеки еще каскадерит, а Ноксвиль еще не спился. Фильм, я при этом, смотреть не собираюсь.

  • Anastasia Mishalova
    +
    4 февраля 2017 года

    №8. Соната мяса

    Жалко разочаровывать, но Джеки здесь очень хуёво каскадерит, а у Ноксвилля лицо как у Шона Бина в его худшие алко-дни.

  • Vladimir Koscheev
    +
    4 февраля 2017 года

    Читаю хвалебную рецензию и офигиваю, а в конце твист - стерильно

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