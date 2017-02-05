«Живое» — второй трейлер и телеролик с Суперкубка

Трейлер с преимущественно старыми сценами и кадрами:
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Ролик с новой начинкой:
Трейлер с преимущественно старыми сценами и кадрами:
Ролик с новой начинкой:
Всегда охеревал от историй, как какой-нибудь парнишка в трансформаторную будку залез или за провода руками взялся с соответствующими последствиями. Ученые, тычащие пальцами в неведомую хрень, недалеко от них ушли.
Сунь палец!
№1. Tabyret
Не забывайте, что сценарии про ученых пишут парнишки из трансформаторной будки, потому и ученые получаются не лучше.