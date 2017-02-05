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«Живое» — второй трейлер и телеролик с Суперкубка

Трейлер с преимущественно старыми сценами и кадрами:

 
 

Ролик с новой начинкой:

 
 
3 Обсудить
Темы
 
Видео Живое
  • Tabyret
    + +5
    5 февраля 2017 года

    Всегда охеревал от историй, как какой-нибудь парнишка в трансформаторную будку залез или за провода руками взялся с соответствующими последствиями. Ученые, тычащие пальцами в неведомую хрень, недалеко от них ушли.

  • Возмутившись
    ++1
    5 февраля 2017 года

    Сунь палец!

  • Возмутившись
    + +5
    5 февраля 2017 года

    №1. Tabyret

    Не забывайте, что сценарии про ученых пишут парнишки из трансформаторной будки, потому и ученые получаются не лучше.

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