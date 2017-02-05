Детали обновления 4.50 для PS4

Сейчас в разгаре бета-тест будущего обновления для PS4, которое, кажется, создавалось в первую очередь для обладателей PS4 Pro. Но давайте по пунктам разберёмся, чего стоит ожидать от нововведений из патча 4.50:

в свежем обновлении наконец-то появится возможность подключения к PS4 внешнего жёсткого диска, который можно будет использовать для хранения игр, медиафайлов и приложений. Все сохранения будут по-прежнему записываться на саму PS4. Единственные ограничения — USB 3.0 и вместительность жёсткого диска не более 8 ТБ;

все обладатели PS4 Pro получат режим «увеличения мощности» (Boost Mode, который фанаты уже прозвали «Beast Mode») для игр, не удостоившихся специальной оптимизации под PS4 Pro. Работает этот режим не со всеми играми, но в проектах с разблокированным fps и/или разрешением он может помочь заметно. Скажем, его уже протестировали на Bloodborne и Just Cause 3, и в целом тестирующие отметили исчезновение привычных для этих игр просадок частоты кадров;

возможность просмотра 3D-фильмов с использованием очков виртуальной реальности от Sony;

возможность использовать скриншоты из игр в качестве обоев в главном меню PS4;

дальнейшее улучшение быстрого меню и возможность присоединиться к тусовке прямо оттуда;

возможность создавать собственные статусы, которые будут показываться вашим друзьям;

Стоит отдать должное бета-тестерам: в сети уже появились демонстрации влияния Boost Mode с PS4 Pro на разные игры.

The Evil Within:

Bloodborne: