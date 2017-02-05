Новости кино — лучшее за неделю

- Бен Аффлек не режиссёр сольного фильма про Бэтмена — Бен Аффлек решил стать Бэтменом с ограниченной ответственностью: одна игра и никакой режиссуры.
- Крис Террио написал новый сценарий для «Бэтмена» — сценарий «Бэтмена» теперь тоже чужая головная боль.
- «Рейд: Пуля в голове» — второй трейлер — если у вас в голове пуля, то всё что угодно покажется рейдом.
- «Восемь подруг Оушена» — первый кадр — это не те Оушены, которых вы ищете.
- Дени Вильнёв официально стал режиссёром киноэкранизации «Дюны» — «Дюна» попала в очень надёжные руки.
- «Трансформеры: Последний рыцарь» — официальное описание сюжета — мифология настолько велика, что, может быть, Майкл Бэй завяжет.
- Бессмысленные реплики Джеймса Кэмерона и Райана Джонсона — Кэмерон свободен, словно птица в небесах. Ну а Джонсон смотрит старое кино.
- «Логан: Росомаха» — хронометраж и более подробное описание сюжета — Пенсионеров Икс точно хватит на два часа.
- Ремейк «Лица со шрамом» потерял режиссёра, но нашёл главного актёра — капитан Эндор хочет, чтобы вы познакомились с его маленьким другом.