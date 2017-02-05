«S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» станет сериалом

Телеканал CBS заказал съёмки пилотного эпизода сериальной версии полнометражного боевика «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» 2003 года.

Сериал расскажет о лейтенанте лос-анджелесского спецназа, который, возглавив высококвалифицированное, вооружённое до зубов спецподразделение, разрывается между преданностью родными улицами и долгом перед своими напарниками.

В режиссёрское кресло сядет быстрый и яростный Джастин Лин (четыре части кинофранчайза «Форсаж», «Стартрек: Бесконечность»). Сценарий пишет Аарон Рахсаан Томас («Саутленд»). Исполнительным продюсером выступит Шон Райан («Обмани меня») наряду с Томасом, Лином, Марни Хочманом, Павуном Шетти, Даниэллой Вудроу и режиссёром оригинального фильма Нилом Х. Морицем. Производством займутся Sony Pictures Television and CBS Television Studios.