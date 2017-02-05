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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» станет сериалом

Телеканал CBS заказал съёмки пилотного эпизода сериальной версии полнометражного боевика «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» 2003 года.

Сериал расскажет о лейтенанте лос-анджелесского спецназа, который, возглавив высококвалифицированное, вооружённое до зубов спецподразделение, разрывается между преданностью родными улицами и долгом перед своими напарниками.

В режиссёрское кресло сядет быстрый и яростный Джастин Лин (четыре части кинофранчайза «Форсаж», «Стартрек: Бесконечность»). Сценарий пишет Аарон Рахсаан Томас («Саутленд»). Исполнительным продюсером выступит Шон Райан («Обмани меня») наряду с Томасом, Лином, Марни Хочманом, Павуном Шетти, Даниэллой Вудроу и режиссёром оригинального фильма Нилом Х. Морицем. Производством займутся Sony Pictures Television and CBS Television Studios.

6 Обсудить
 27 сентября 2016 года«S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» может вернуться на телеэкраны 25 январяCBS заказал пилот драмы о современной журналистике 24 январяАктёр и продюсер «Хорошей жены» готовят два новых сериала для CBS

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма
  • Тарас Бульба
    +
    5 февраля 2017 года

    Подзабыл, это в этом фильме был замедленный взрыв бомбы, который в те годы казался чем-то невъебенно охуенным?

  • Redwood
    ++1
    5 февраля 2017 года

    Если бы был сквозной сюжет, повторяющий историю фильма - могло бы выйти интересным, но собираются в процедурал с персонажем, которого играл Джексон, в главной роли.. Хз, штамповки про будни спецназа уже много было до этого. Чем там заинтересовать - непонятно.

  • NeoKain
    +
    5 февраля 2017 года

    Может я что-то перепутал, но вроде бы уже пытались сделать сериал.

  • stevens
    ++1
    5 февраля 2017 года

    №1. Тарас Бульба

    Подзабыл, это в этом фильме был замедленный взрыв бомбы, который в те годы казался чем-то невъебенно охуенным?

    Если этот, тот нет =)

    По теме - полнометражка сама по себе уже "ремейк" старого сериала. И вообще, чем отличается эта новость от новости за 27 сентября?

    Телеканал CBS заказал съёмки пилотного эпизода сериальной версии полнометражного боевика «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» 2003 года.

    vs

    Телеканал CBS нашёл полнометражную жертву, пригодную для превращения в процедурал, и уже одобрил разработку пилотного эпизода.

  • Alexandr Kubyshkin
    +
    5 февраля 2017 года

    Вот уже до 2000-х добрались говноделы, скоро будет выходить новый фильм и сразу сериал по нему, старые-то уже закончатся, брать не откуда будет

  • victorvolt322
    +
    5 февраля 2017 года

    №4. stevens

    И вообще, чем отличается эта новость от новости за 27 сентября?

    В сентябре CBS взяли на себя обязательства заказать пилот (pilot production commitment), но это ещё не гарантирует съёмок: в дальнейшем они могли отказаться и заплатить студии штраф. Теперь они уже точно заказали съёмки пилота.

    Кстати, в сентябрьской новости ещё фигурировало "with a series penalty" - это значит, что CBS согласились заплатить штраф и в том случае, если после пилота не закажут сериал.

    ЗЫ Небольшая ошибка в новости: Нил Х. Моритц был продюсером фильма, а режиссёром - Кларк Джонсон.

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