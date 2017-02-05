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Новые сериалы 6–12 февраля

Неделя отметится тремя многосерийными премьерами — в эфир выйдут первые эпизоды процедурала «В розыске», авантюрной комедии «Мошенники» и супергеройской фантастики «Легион». Вдобавок стартуют финальные сезоны костюмированной драмы «Царство» и комедии «Девчонки».

Понедельник, 6 февраля

 
Премьера+
FOX
В розыске A.P.B.

драма, криминал

В ролях Джастин Кёрк, Натали Мартинес, Кейтлин Стэйси, Тэйлор Хэндли, Эрик Винтер, Эрни ХадсонДэниэл Макферсон

Создатель Дэвид Слэк

Сюжет расскажет о том, что может получиться, если «повёрнутый» на высоких технологиях миллиардер-эксцентрик Гидеон Ривз заключит взаимовыгодную сделку с погрязшим в криминале и коррупции городом-банкротом для создания частной полиции.

Трейлеры

Вторник, 7 февраля

 
Премьера+
Bravo
Мошенники Imposters

комедия

В ролях Инбар Лави, Роб Хипс, Паркер Янг, Марианна Рендон, Стивен Бишоп, Меган Парк

Создатель Пол Адельштейн, Адам Брукс

В центре истории — ловкая мошенница, зарабатывающая на жизнь тем, что влюбляет в себя и мужчин, и женщин, а потом исчезает навсегда со всеми их сбережениями. Долгое время она и её подельники живут припеваючи, всё сходит им с рук до тех пор, пока три одураченных ими жертвы не объединяются, чтобы выследить и наказать преступников.

Трейлеры

Среда, 8 февраля

 
Премьера+
FX
Легион Legion

драма, научная фантастика

В ролях Дэн Стивенс, Рэйчел Келлер, Обри Плаза, Джин Смарт

Создатель Ной Хоули

Сериал рассказывает о Дэвиде Хэллере (в комиксах — сыне Профессора Х). Дэвид считает себя психом, слышащим голоса, но в итоге выясняет, что может быть не шизофреником, а обладателем вполне настоящего дара.

Трейлеры

 
Конец сезона2
CBS
Реанимация Code Black

драма

В ролях Марша Гей Харден, Бонни Соммервиль, Линдси Маккеон, Эмили Элин Линд, Кевин Данн, Луис Гусман

Создатель Майкл Ситцман

Второй сезон медицинской драмы завершится 16-м эпизодом Fallen Angels. Телеканал CBS пок ане решил, как поступить с сериалом.

Трейлеры

Пятница, 10 февраля

 
Сезон4
The CW
Царство Reign

драма, исторический

В ролях Аделаида Кейн, Меган Фоллоуз, Торранс Кумбс, Тоби Регбо, Дженесса Грант, Селина Синден

Создатель Лори Маккарти, Стефани Сенгупта

Сюжет повествует о королеве Шотландии Марии Стюарт, воспитанной в монастыре, а позже отправленной во Францию, чтобы выйти замуж за принца Франциска и таким образом создать политический союз, призванный укрепить позиции Шотландии. Мария прибывает ко двору и с головой окунается в его жизнь, основу которой составляют хитроумные планы и многочисленные интриги.

Трейлеры

Воскресенье, 12 февраля

 
Сезон6
HBO
Девчонки Girls

комедия, драма

В ролях Лина Данэм, Эллисон Уильямс, Джемима Кёрк, Зося Мамет, Адам Драйвер, Кристофер Эбботт

Создатель Лина Данэм

Молодая Ханна живёт одна в огромном мегаполисе, наслаждаясь свободой. Ей 24 года, и обстоятельства вынуждают её подумать о том, как бы обеспечить свою жизнь самостоятельно, но Ханна не желает взрослеть. Она делает сказочные татуировки и не прекращает вести мемуары, которыми очень гордится. Её подруги — такие же 20-летние девчонки, как и она.

Трейлеры

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Комментарии

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  • Serg de Adelantado
    +
    5 февраля 2017 года

    Было подумал, что "Легион" - это сериал по одноименной книге Брендона Сандерсона...увы, увы.

  • Возмутившись
    +
    5 февраля 2017 года

    Сюжет расскажет о том, что может получиться, если «повёрнутый» на высоких технологиях миллиардер-эксцентрик Гидеон Ривз заключит взаимовыгодную сделку с погрязшим в криминале и коррупции городом-банкротом для создания частной полиции.

    Действительно, ну что тут может получиться? Надеюсь оно различает ступеньки.

  • Возмутившись
    +
    5 февраля 2017 года

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