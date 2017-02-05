Новые сериалы 6–12 февраля

Неделя отметится тремя многосерийными премьерами — в эфир выйдут первые эпизоды процедурала «В розыске», авантюрной комедии «Мошенники» и супергеройской фантастики «Легион». Вдобавок стартуют финальные сезоны костюмированной драмы «Царство» и комедии «Девчонки».
Понедельник, 6 февраля
драма, криминал
В ролях Джастин Кёрк, Натали Мартинес, Кейтлин Стэйси, Тэйлор Хэндли, Эрик Винтер, Эрни ХадсонДэниэл Макферсон
Создатель Дэвид Слэк
Сюжет расскажет о том, что может получиться, если «повёрнутый» на высоких технологиях миллиардер-эксцентрик Гидеон Ривз заключит взаимовыгодную сделку с погрязшим в криминале и коррупции городом-банкротом для создания частной полиции.
Вторник, 7 февраля
комедия
В ролях Инбар Лави, Роб Хипс, Паркер Янг, Марианна Рендон, Стивен Бишоп, Меган Парк
Создатель Пол Адельштейн, Адам Брукс
В центре истории — ловкая мошенница, зарабатывающая на жизнь тем, что влюбляет в себя и мужчин, и женщин, а потом исчезает навсегда со всеми их сбережениями. Долгое время она и её подельники живут припеваючи, всё сходит им с рук до тех пор, пока три одураченных ими жертвы не объединяются, чтобы выследить и наказать преступников.
Среда, 8 февраля
драма, научная фантастика
В ролях Дэн Стивенс, Рэйчел Келлер, Обри Плаза, Джин Смарт
Создатель Ной Хоули
Сериал рассказывает о Дэвиде Хэллере (в комиксах — сыне Профессора Х). Дэвид считает себя психом, слышащим голоса, но в итоге выясняет, что может быть не шизофреником, а обладателем вполне настоящего дара.
драма
В ролях Марша Гей Харден, Бонни Соммервиль, Линдси Маккеон, Эмили Элин Линд, Кевин Данн, Луис Гусман
Создатель Майкл Ситцман
Второй сезон медицинской драмы завершится 16-м эпизодом Fallen Angels. Телеканал CBS пок ане решил, как поступить с сериалом.
Пятница, 10 февраля
драма, исторический
В ролях Аделаида Кейн, Меган Фоллоуз, Торранс Кумбс, Тоби Регбо, Дженесса Грант, Селина Синден
Создатель Лори Маккарти, Стефани Сенгупта
Сюжет повествует о королеве Шотландии Марии Стюарт, воспитанной в монастыре, а позже отправленной во Францию, чтобы выйти замуж за принца Франциска и таким образом создать политический союз, призванный укрепить позиции Шотландии. Мария прибывает ко двору и с головой окунается в его жизнь, основу которой составляют хитроумные планы и многочисленные интриги.
Воскресенье, 12 февраля
комедия, драма
В ролях Лина Данэм, Эллисон Уильямс, Джемима Кёрк, Зося Мамет, Адам Драйвер, Кристофер Эбботт
Создатель Лина Данэм
Молодая Ханна живёт одна в огромном мегаполисе, наслаждаясь свободой. Ей 24 года, и обстоятельства вынуждают её подумать о том, как бы обеспечить свою жизнь самостоятельно, но Ханна не желает взрослеть. Она делает сказочные татуировки и не прекращает вести мемуары, которыми очень гордится. Её подруги — такие же 20-летние девчонки, как и она.