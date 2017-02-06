Если ваш ролик с Суперкубка длится минуту и двадцать секунд, то это уже самый настоящий трейлер.

Поэтому вот он — первый полноценный трейлер фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Для атмосферы в ролике играет Джонни Кэш, намекает, что этот франчайз никогда не похоронят. Вернулись морские сражения и какие-то мертвецы бодро и по-христиански бегают по воде. Также в кадр попали капитан Б., Уилл Т. и Джек В.

Да, трейлер про не рассказывающих сказки мертвецов вполне удался.

Капитан Джек Воробей снова в деле! Приключения вольных морских разбойников приобретают новый размах и становятся ещё более захватывающими. На этот раз пираты охотятся за мифическим Трезубцем Посейдона, с помощью которого можно управлять водами всех морей Земли, а противостоит им новый могущественный злодей — заклятый враг Джека Воробья Капитан Салазар. Невероятные авантюры, эпические морские сражения, древняя магия и искрометный юмор — любимая миллионами пиратская сага возвращается на большие экраны!

Дата выхода в России - 25 мая 2017 года.