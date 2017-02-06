Анонс аниме «ЦукиПро»

Неумолимая индустрия поставки анимационных сериалов про красивых и поющих парней запустила в производство ещё один, кхм, оригинальный продукт под названием «ЦукиПро» (TsukiPro The Animation), который будет рассказывать о ежедневной жизни идолов мужского пола из четырёх музыкальных групп одного агентства.