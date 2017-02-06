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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме «ЦукиПро»

Неумолимая индустрия поставки анимационных сериалов про красивых и поющих парней запустила в производство ещё один, кхм, оригинальный продукт под названием «ЦукиПро» (TsukiPro The Animation), который будет рассказывать о ежедневной жизни идолов мужского пола из четырёх музыкальных групп одного агентства.

Сэйю
Дай Мурасе Юичиро Умехара Блэк Джек в «Молодом Блэк Джеке»
участник группы SolidS
Цубаса Окуи Сома Сайто Харуто Камидзё в «Хару-Чика: Харута и Чика наслаждаются юностью», Адлет Майер в «Героях шести цветов»
участник группы SolidS
Щики Такамура Такуя Эгучи Хачиман Хикигая в «Мой подростковый ромком не складывается, как и ожидалось», Такео Гоуда в «Моей истории любви»]
участник группы SolidS
Рикка Сера Нацуки Ханае Кен Канеки в «Токийском гуле», Инахо Каизука в «Альдноа.Зеро»
участник группы SolidS
Щу Изуми Щунсуке Такеучи Продюсер в «Идолмастер: Девушки-Золушки», Лавкрафт в «Бродячих псах литературы»
участник группы Quell
Эичи Хоримия Котаро Нищияма Ёщихару Хисому в «Связанных», Дайго в «Школьной жизни испорченных парней»
участник группы Quell
Иссей Куга Щуго Накамура
участник группы Quell
Ичиру Куга Що Ногами
участник группы Quell
Нозому Нанасе Чихару Саващиро Щиира Эйган в «Белоснежке с красными волосами»
участник группы Soara
Сора Охара Тощиюки Тоёнага Микадо Рюгамине в «Дюрараре», Дзюничиро Танизаки в «Бродячих псах литературы»
участник группы Soara
Сощи Кагуразака Макото Фурукава Сайтама в «Ванпанчмене», Банри Тада в «Золотом времени»
участник группы Soara
Рен Мураката Таищи Мурата Кальм Крафтман в «Альдноа.Зеро», Шун Ибусаки в «Кухне Сомы»
участник группы Soara
Морихито Арихара Юуки Оно Джосуке Хигащиката в «Безумных приключениях ДжоДжо 3», Токугава Щигещиге в «Гинтаме»
участник группы Soara
Мамору Фудзимура Дзюнта Теращима Эйта Сузуки в «Днях»
участник группы Growth
Коки Это Щуничи Токи Лео де ла Иглесия в «Юрие на льду»
участник группы Growth
Кенсуке Яегащи Ёщитака Ямая Окисуке Микуни в «Альдноа.Зеро», Юки Хасе в «Друзьях на неделю»
участник группы Growth
Рёта Сакураба Дайки Ямащита Изуку Мидория в «Моей геройской академии», Сакамичи Онода в «Слабаке педальном»
участник группы Growth
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ЦукиПро (TsukiPro)

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма

    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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