Анонс аниме «ЦукиПро»

Неумолимая индустрия поставки анимационных сериалов про красивых и поющих парней запустила в производство ещё один, кхм, оригинальный продукт под названием «ЦукиПро» (TsukiPro The Animation), который будет рассказывать о ежедневной жизни идолов мужского пола из четырёх музыкальных групп одного агентства.
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Сэйю
|Дай Мурасе
|Юичиро Умехара
|Блэк Джек в «Молодом Блэк Джеке»
|участник группы SolidS
|Цубаса Окуи
|Сома Сайто
|Харуто Камидзё в «Хару-Чика: Харута и Чика наслаждаются юностью», Адлет Майер в «Героях шести цветов»
|участник группы SolidS
|Щики Такамура
|Такуя Эгучи
|Хачиман Хикигая в «Мой подростковый ромком не складывается, как и ожидалось», Такео Гоуда в «Моей истории любви»]
|участник группы SolidS
|Рикка Сера
|Нацуки Ханае
|Кен Канеки в «Токийском гуле», Инахо Каизука в «Альдноа.Зеро»
|участник группы SolidS
|Щу Изуми
|Щунсуке Такеучи
|Продюсер в «Идолмастер: Девушки-Золушки», Лавкрафт в «Бродячих псах литературы»
|участник группы Quell
|Эичи Хоримия
|Котаро Нищияма
|Ёщихару Хисому в «Связанных», Дайго в «Школьной жизни испорченных парней»
|участник группы Quell
|Иссей Куга
|Щуго Накамура
|участник группы Quell
|Ичиру Куга
|Що Ногами
|участник группы Quell
|Нозому Нанасе
|Чихару Саващиро
|Щиира Эйган в «Белоснежке с красными волосами»
|участник группы Soara
|Сора Охара
|Тощиюки Тоёнага
|Микадо Рюгамине в «Дюрараре», Дзюничиро Танизаки в «Бродячих псах литературы»
|участник группы Soara
|Сощи Кагуразака
|Макото Фурукава
|Сайтама в «Ванпанчмене», Банри Тада в «Золотом времени»
|участник группы Soara
|Рен Мураката
|Таищи Мурата
|Кальм Крафтман в «Альдноа.Зеро», Шун Ибусаки в «Кухне Сомы»
|участник группы Soara
|Морихито Арихара
|Юуки Оно
|Джосуке Хигащиката в «Безумных приключениях ДжоДжо 3», Токугава Щигещиге в «Гинтаме»
|участник группы Soara
|Мамору Фудзимура
|Дзюнта Теращима
|Эйта Сузуки в «Днях»
|участник группы Growth
|Коки Это
|Щуничи Токи
|Лео де ла Иглесия в «Юрие на льду»
|участник группы Growth
|Кенсуке Яегащи
|Ёщитака Ямая
|Окисуке Микуни в «Альдноа.Зеро», Юки Хасе в «Друзьях на неделю»
|участник группы Growth
|Рёта Сакураба
|Дайки Ямащита
|Изуку Мидория в «Моей геройской академии», Сакамичи Онода в «Слабаке педальном»
|участник группы Growth