Премьеры фильмов 9 февраля 2017 года отметятся стартом боевика «Джон Уик 2» с Киану Ривзом и мультфильма «Лего Фильм: Бэтмен». Вдобавок в широкий прокат выйдет эротическая мелодрама «На пятьдесят оттенков темнее». Малые премьеры представят американский триллер «Дорога чести», итальянская комедия «Кто эти люди?», российско-болгарская мелодрама «Лабиринты любви» и франко-германо-португальская драма «Прекрасные дни в Аранхуэсе».

Большие премьеры 9 февраля 2017 года

Джон Уик 2 Режиссёр Чад Стахелски В ролях Киану Ривз, Бриджет Мойнэхэн, Руби Роуз, Петер Стормаре, Иэн Макшейн, Лоренс Фишбёрн, Джон Легуизамо IMDb 9,8

Всё! Можно смело укладывать на землю вопросы о возвращении Джона Уика (открывающего наш обзор премьер фильмов 9 февраля 2017 года) и делать им контрольный выстрел в голову. Он действительно вернулся. И на сей раз даже обошёлся без убийства невинных щенят — только людей, а это нестрашно. Наверное, можно сказать, что франчайз стал более дружелюбным. Ведь не зря же он выходит ко Дню всех влюблённых.

Вне всяких сомнений, вы видели все ролики и знаете, что успех первой части не расслабил киноделов, а лишь заставил мучить Киану Ривза на тренировках ещё больше. Сюжетная мифология и география расширяются, а присутствие Лоуренса Фишборна заставляет вспомнить о приятных «матричных» временах. Похоже, эти парни, несмотря на возраст, всё ещё знают кунг-фу.

Удивительно, но профессиональные критики оценивают «Джона Уика 2» сугубо положительно, более того — возлюбили его до одурения. Преимущественно превозносят сосредоточенную ярость протагониста, стиль и экшен. Также советуют расслабиться и получать удовольствие. Банальный совет, но действенный, ведь всё здесь по большой любви и взаимному согласию.

Лего Фильм: Бэтмен Режиссёр Крис Маккей В ролях Уилл Арнетт, Розарио Доусон, Рэйф Файнс, Майкл Сера, Зак Галифианакис, Мэрайя Кэри Томаты 96% Metacritic 76%

«Лего Фильм: Бэтмен» развивает идею по-идиотски весёлого Бэтмена из «Лего. Фильма» до каких-то стратосферных высот. Эка невидаль! Можно подумать, раньше никто не делал ничего подобного. Вот режиссёр Джоэл Шумахер один раз довёл Тёмного рыцаря до фактически самопародийного состояния. Но сделал это явно не специально, просто в его видении Бэтмен стал участником гей-парада. Такое случается.

Ну а леговский Бэтмен, если судить по промо, очевидная хорошая попытка по-доброму высмеять персонажа, к которому юмор особо не клеится. Хотя поводов предостаточно: собственное безумие, отношения со злодеями, взаимозаменяемые Робины и прочее.

Критики одобряют «Лего Фильм: Бэтмен» почти на сто процентов. Пишут, мол, DC стоит крепко подумать и снимать всю расширенную киновселенную с помощью «Лего». Вдобавок если сравнивать с «Лего. Фильмом», метафизики стало на порядок меньше, а шуток — в разы больше. А ещё это отличное кино про Бэтмена и замечательная комедия, учитывающая психологические аспекты персонажа (ну, скорее всего, опять звучит гениальная песня Darkness, No Parents).

На пятьдесят оттенков темнее Режиссёр Джеймс Фоули В ролях Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Рита Ора IMDb 3,8

Выход второй части БДСМ-мелодрамы был, к сожалению, неминуем — Эрика Леонард Джеймс настрочила трилогию и намерена перенести её на большой экран полностью. Заполучив творческий контроль над сиквелом, автор условно литературного первоисточника наверняка исправила огрехи экранизации первого романа, не оставив за кадром ни одного описанного в книге акта соития главных героев.

«На пятьдесят оттенков темнее» постарается оправдать своё наличие в природе тем, что помимо дуболомных диалогов и посредственных эротических сцен зрителям предложат несколько остросюжетных поворотов. Из тени прошлого Кристиана Грея выйдут сразу две опасные женщины, угрожающие личному счастью Анастейши.

Невзирая на то, что создатели обещают едва ли не эротический триллер, вряд ли присутствие саспенса отменит картонность персонажей и шаблонность фабулы. Однако стоит ли предъявлять серьёзные претензии экранизации порно-фанфика?

Малые премьеры 9 февраля 2017 года

Дорога чести Режиссёр Джейсон Момоа В ролях Тай Александр, Генри Элис, Лиза Боне, Кеннет Дэйл Борилл, Крис Браунинг, Чарли Брамбли, Линден Чайлз Критиканство 70% Томаты 54% Metacritic 44% IMDb 6,1

Нынешние малые премьеры малы во всех смыслах: по хронометражу ни одна не дотянула и до двух часов (все длятся около полутора), по количеству кинотеатров — до 60-ти.

Другая общая черта малых новинок — сомнительность их новизны. Так, «Дорога чести» была снята аж в 2014-м — но тогда Джейсон Момоа ещё не был Акваменом и выехать на его имени было сложновато.

Собственно, для Момоа кинолента стала режиссёрским дебютом (ранее он снял лишь одну короткометражку), плюс он сыграл главную роль и выступил одним из сценаристов и продюсеров. Да, порой брутальные Тёмные рыцари и повелители Атлантиды (пусть и будущие) отвлекаются от блокбастеров на фильмы «для себя». Не всегда успешно — пресловутый «Закон ночи» Бэтфлека выступил схоже (6,5 баллов на IMDb, 49% на Metacritic, 35% на «Томатах»). Но если душа просит, то почему бы и нет?

Душа Момоа просила роуд-муви, «Харлеев», свободы. Завязка не оригинальна: герой вершит правосудие на свой лад — после чего старается уйти от преследования со стороны ФБР-овцев, не одобряющих такие методы, и отдать дань уважения покойной матери; некоторые критики ругают фильм за предсказуемость и скуку, а также за плоских служителей закона. Зато другие хвалят за естественность, живописность, саундтрек. «Дорога чести» показывает, что американский запад по-прежнему местами дикий и что конфликт коренного населения (гаваец Момоа играет индейца) с не-коренным по-прежнему проявляется то тут, то там. В результате фильм получился, может, и не блестящим, но для «первого блина» вполне сносным.

Кто эти люди? Режиссёр Фабио Бонифаччи, Франческо Миччике В ролях Марко Джаллини, Эдоардо Лео, Ивано Марескотти, Катринель Марлон, Лиза Бор, Маурицио Касагранде, Антонио Катания Критиканство 70% IMDb 6,5

На прошлой неделе стартовали «Идеальные незнакомцы» — и вот подоспело подкрепление: тоже итальянская комедия, с теми же актёрами на главных ролях. Правда, она 2015 года выпуска, что делает её не младшим братом «Незнакомцев», а старшим. И менее удачливым: хитом домашнего проката «Кто эти люди?» не стал, получил лишь одну номинацию на национальную кинопремию «Давид ди Донателло» (в категории для режиссёров-новичков), да и оценки у него не то чтобы заоблачные. Впрочем, в отсутствие нормальной конкуренции «Кто эти люди?» таки оказался малопремьерным фаворитом среди премьеровавшихся 9 февраля 2017-го фильмов.

Справедливости ради, тотальным дебютантом в режиссуре является лишь Фабио Бонифаччи (по основному роду деятельности он сценарист), а у его напарника Франческо Миччике за плечами множество телесериалов, документалка, телефильм. Но это уже докапывания.

Как ни странно, здесь можно отыскать кой-что общее с «Дорогой чести»: в центре внимания тоже преступники и свободолюбцы. Но настрой и посыл, конечно, другие: фильм оптимистично рассказывает о мечтателях и о том, что в возрасте «под сорок» не поздно начать всё с чистого листа.

Лабиринты любви Режиссёр Владимир Штерянов В ролях Сергей Бадюк, Яна Маринова, Александра Маринова, Ралика Паскалева, Егор Тимцуник, Антони Пенев, Боряна Братоева

Мелодраматический альманах будет прокатываться только в одной сети кинотеатров, на постере та называет его «подарком ко Дню всех влюблённых». Что ж, в сравнении с сиквелом вы-знаете-чего данный презент ещё ничего так. Но только в сравнении.

Ни синопсис, ни авторско-актёрский состав не блещут; новизны тоже не завезли, фильм был снят в 2015 году. Стараясь подогреть зрительский интерес, сеть-прокатчик даже затеяла розыгрыш билетов в Болгарию (родину режиссёра-сценариста Владимира Штерянова). Однако не факт, что это прибавит хотя бы пару градусов.

Как и остальные малые премьеры недели, «Лабиринты любви» длятся примерно полтора часа — 89 минут. Учитывая, что в альманахе обещано пять историй, получаем 18 минут на каждую.

Прекрасные дни в Аранхуэсе Режиссёр Вим Вендерс В ролях Софи Семен, Реда Катеб, Ник Кейв, Петер Хандке, Йенс Харцер Томаты 0% Metacritic 32% IMDb 5,0

Завершает подборку премьер фильмов 9 февраля 2017 года сравнительно свежая (с мировой премьеры и полугода не прошло) драма с привкусом вуайеризма. Увы, свежесть здесь сугубо хронологическая — а так критики дружно ворчат, что несмотря на обилие слов, фильму практически нечего сказать.

Слов и впрямь много: в основу легла пьеса-диалог австрийского писателя-драматурга Петера Хандке, который мелькнул здесь в роли садовника (нет, не убийцы. Вроде бы). У героев даже специальный уговор имеется: никакого действия, только беседа.

Однако есть в череде обсуждений всякого интимного и проблеск — австралийский музыкант Ник Кейв, исполняющий в кадре песню. Это единственное, за что фильм хвалят.

Хотя казалось бы, режиссёром-сценаристом выступил Вим Вендерс («Соль Земли», «Пина: Танец страсти») — не последний человек в киномире, обладатель «Золотой пальмовой ветви», «Золотого льва», «Сезара» и других наград. И вдруг его первый франкоязычный фильм обернулся таким пшиком. Несмотря на всякие ухищрения вроде даром не нужного 3D и бывшего поместья аж самой Сары Бернар в качестве съёмочной площадки.

Может, Вендерс хотел проверить, сумеет ли за 10 дней и при крохотном бюджете снять что-то примечательное. Может, именитый режиссёр решил сделать финт ушами и ради собственного развлечения поиграться с форматом и техническими финтифлюшками. Как бы то ни было, фильм заслужил круглый ноль на «Томатах» (не понравился ни одному из пяти высказавшихся критиков), и по словам посмотревших, его можно принимать вместо снотворного.