В десятом сезоне «Доктора Кто» появится Мисси. Актриса Мишель Гомес в образе харизматичной злодейки недвусмысленно намекает на своё присутствие на съёмочной площадке продолжения истории о приключениях величайшего путешественника во времени и пространстве.

Впервые Мисси навестила Доктора Кто в восьмом сезоне, первый эпизод которого под названием «Глубокий вдох» вышел в 2014 году. Мастер в юбке с лёгкостью завоевал симпатии публики, а после более близкого знакомства с персонажем немало поклонников пожелало увидеть именно Мисси в образе следующего Доктора Кто.

К слову, на прошлой неделе Питер Капальди объявил об уходе из сериала, а значит, в традиционном рождественском спецэпизоде 25 декабря нас ждёт очередная регенерация и появление Тринадцатого Доктора, исполнителя роли которого ещё предстоит найти. Также в этом году проект покидает шоураннер Стивен Моффат — его на посту сменит Крис Чибнелл («Бродчёрч»).

Премьера десятого сезона, где появится новая спутница великого галлифрейца Билл Поттс в исполнении Пёрл Макки, состоится в апреле. Точная дата премьеры пока не сообщается.