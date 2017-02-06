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«Доктор Кто» — видеоролик с Мисси

В десятом сезоне «Доктора Кто» появится Мисси. Актриса Мишель Гомес в образе харизматичной злодейки недвусмысленно намекает на своё присутствие на съёмочной площадке продолжения истории о приключениях величайшего путешественника во времени и пространстве.

Впервые Мисси навестила Доктора Кто в восьмом сезоне, первый эпизод которого под названием «Глубокий вдох» вышел в 2014 году. Мастер в юбке с лёгкостью завоевал симпатии публики, а после более близкого знакомства с персонажем немало поклонников пожелало увидеть именно Мисси в образе следующего Доктора Кто.

К слову, на прошлой неделе Питер Капальди объявил об уходе из сериала, а значит, в традиционном рождественском спецэпизоде 25 декабря нас ждёт очередная регенерация и появление Тринадцатого Доктора, исполнителя роли которого ещё предстоит найти. Также в этом году проект покидает шоураннер Стивен Моффат — его на посту сменит Крис Чибнелл («Бродчёрч»).

Премьера десятого сезона, где появится новая спутница великого галлифрейца Билл Поттс в исполнении Пёрл Макки, состоится в апреле. Точная дата премьеры пока не сообщается.

 
 
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Видео Доктор Кто
 31 январяПитер Капальди официально заявил об уходе из «Доктора Кто» 25 декабря 2016 года«Доктор Кто» — трейлер десятого сезона 23 января 2016 годаСтивен Моффат прощается с «Доктором Кто»

Комментарии

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    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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