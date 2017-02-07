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«Месть Масамуне-куна» — 05

Ян Воронцов написал для «КГ-Портала» обзор пятой серии аниме «Месть Масамуне-куна» (Masamune-kun no Revenge). Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

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Эпизодники Месть Масамуне-куна (Masamune-kun no Revenge)

Комментарии

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    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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