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Drawn to Death — Дэвид Яффе рассказывает об игре

Drawn to Death — это вам не Twisted Metal и не God of War. Дэвид Яффе, кажется, растерял практически весь интерес к созданию блокбастеров, способных порадовать миллионы покупателей, и окончательно перешёл на более нишевые и своеобразные разработки. Drawn to Death, конечно, станет покрупнее Calling All Cars! — предыдущей работы автора, но рука «позднего» Дэвида Яффе видна и здесь. По собственному признанию ему надоели игры, сконцентрированные не только на геймплее, так что теперь дизайнер упирает на мультиплеер и сводит сюжет к минимуму. Что ж, имеет право.

Drawn to Death — далеко не первый шутер с разнокалиберными персонажами, появившийся на рынке благодаря буму жанра MOBA, но ему есть, чем выделиться на фоне конкурентов. Во-первых — стиль. Во-вторых — упор не на дикие массовые сражения, а на затяжные дуэли. Последнее достигается тем, что на аренах будет присутствовать не больше четырёх бойцов за раз, зато убить одного из них будет намного сложнее, чем привыкли игроки в какой-нибудь Call of Duty. Когда-то что-то подобное делала игра по крутому подростковому фильму «Солдатики»... но не будем углубляться в странные воспоминания из эры PS1.

Drawn to Death выйдет 4 апреля эксклюзивно на PS4 и она НЕ будет распространяться по условно-бесплатной схеме (сами решайте, считать ли это плюсом). Пока же вы можете посмотреть, как Дэвид Яффе рассказывает о своём новом детище.

 
 
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Видео Drawn to Death (PlayStation 4)

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