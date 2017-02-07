Разработка Psychonauts 2 от студии Double Fine вот-вот выберется из стадии предпроизводства, во время которой команда отрабатывала визуальный стиль, полировала базовые геймплейные элементы, оттачивала управление и связанные с ним анимации. И чтобы показать результаты этого процесса фанатам, профинансировавшим игру через Fig, Double Fine опубликовала новое видео с прогулкой по тестовой версии территории, прилегающей к штаб-квартире Психонавтов.

Интересный момент: изначально хабом Psychonauts 2 должна была стать штаб-квартира, выполненная в стиле классических шпионских боевиков. Но в итоге авторы поняли, что при этом теряется тот дух исследования, за который фанаты полюбили лагерь из первой части. Поэтому штаб-квартиру сохранили, но доступную для исследования зону расширили за счёт прилегающих территорий — леса, пещер и тому подобного. И да, там будут белки.

И ещё одно: теперь мы знаем издателя игры, призванного помочь Double Fine с финансированием и продвижением. Им стала студия Starbreeze.