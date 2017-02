Как-то мы упустили трейлер Nintendo Switch с Суперкубка. Напрасно, пожалуй: трейлер, даром что копирует концепцию прошлых рекламных роликов системы один в один, получился куда достойнее. Этому помогает как песня Believer от Imagine Dragons, так и смещение приоритетов с 1-2-Switch на The Legend of Zelda: Breath of the Wild и другие серьёзные проекты, выходящие либо вместе с системой, либо в ближайшие месяцы после её запуска.