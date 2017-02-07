Анонс аниме «Дурочка»

Анонсирована экранизация ёнкомы «Дурочка» (Aho Girl) о школьных буднях не самой умной девочки и её друзей.
Действие вертится вокруг Ёщико, по-настоящему глупой школьницы, не способной получить положительную оценку даже на простейших тестах. Большую часть своего школьного досуга она проводит с другом детства, который, по её же словам, ей нравится и который вынужден мириться с её постоянными нелепыми выходками.
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Авторы
|Главный режиссёр
|Кейдзоу Кусакава
|«Кампионе!», «Лиричная волшебница Наноха 2»
|Режиссёр
|Щинго Тамаки
|Сценарист
|Такащи Аощима
|«Лаборатория Любви», «Котоура-сан»
|Дизайнер персонажей
|Масаказу Ищикава
|«Кампионе!»
|Студия
|Diomedea