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Анонс аниме «Дурочка»

Анонсирована экранизация ёнкомы «Дурочка» (Aho Girl) о школьных буднях не самой умной девочки и её друзей.

Действие вертится вокруг Ёщико, по-настоящему глупой школьницы, не способной получить положительную оценку даже на простейших тестах. Большую часть своего школьного досуга она проводит с другом детства, который, по её же словам, ей нравится и который вынужден мириться с её постоянными нелепыми выходками.

Авторы
Главный режиссёр Кейдзоу Кусакава «Кампионе!», «Лиричная волшебница Наноха 2»
Режиссёр Щинго Тамаки
Сценарист Такащи Аощима «Лаборатория Любви», «Котоура-сан»
Дизайнер персонажей Масаказу Ищикава «Кампионе!»
Студия Diomedea
1 Обсудить
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Дурочка (Aho Girl)

Комментарии

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  • MsPeach
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    7 февраля 2017 года

    Главный режиссёр Кейдзоу Кусакава «Кампионе!» ... ну... вытянуть такую банальную завязку...

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