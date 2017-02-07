Роли исполняют: Джерард Батлер, Темуэра Моррисон и Зои Салдана

Джерард Батлер исполнит главную роль в фильме «Снежные пони» (Snow Ponies) под режиссурой Даррина Прескотта.

Некто Пэт Хили написал сценарий и он даже попал в «Чёрный список» 2006 года.

В «Снежных пони» семеро несгибаемых мужиков прут по пересечённой местности с целью доставить важный груз. На каждом повороте они встречают опасные препятствия или жестоких бандитов. Главные герои вынуждены выбирать между выживанием и честью, верностью и предательством, разумеется, им тоже дико интересно узнать тайны драгоценной посылки.

Кажется, это своеобразная экранизация сказки «Белоснежка и семь гномов».

Мистер Прескотт до этого был экшен-режиссёром на таких проектах, как «Джон Уик» и «Первый мститель: Противостояние».

• • •

— также известный, как Джанго Фетт, получил предложение исполнить роль земного отца Аквамена. Неделю назад Николь Кидман вступила в переговоры насчёт партии Атланны — королевы Атлантиды, которая ради любви к персонажу Моррисона бросает трон и отправляется на поверхность к своему возлюбленному.

Режиссирует кино в расширенной вселенной DC Джеймс Ван

Центральные роли давно уже заняли Джейсон Момоа, Эмбер Хёрд, Уиллем Дефо и Патрик Уилсон.

«Аквамен» выходит 5 октября 2018 года.

• • •

зачем-то вписалась в сомнительный экшен с рабочим названием. Кстати, Джейсон С. звонил и просил вернуть ему кино, впрочем, у нас фильм назывался «Эффектом колибри»

Шведские режиссёры Маркус Крайлер и Фредрик Акерстром ставят ленту, где Салдана исполнит роль наёмной убийцы, чья последняя цель внушает ей тревожные мысли и заставляет провести переоценку жизненных ориентиров и ценностей.

Напомним, что именно эта актриса снимается в «Стражах галактики» и «Аватарах», но её по-прежнему тянет на «Коломбиану», если вы понимаете о чём мы.