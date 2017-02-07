Студия Paramount Pictures хорошенько поработала мачете — за шесть дней до начала съёмок зарублен перезапуск или ремейк ужастика «Пятница 13-е». Разработкой занималась компания Platinum Dunes, режиссировать кино должен был Брек Айснер («Последний охотник на ведьм»).

Paramount Pictures никак не объясняет своё решение, но многие уверены, что после слабого старта фильма «Звонки» у некоторых управленцев обострилась аллергия на хорроры. Как только этот провал забудется или боссам объяснят, что у разных ужастиков бывают разные зрители, работа над проектом возобновится.

Зато на освободившуюся дату выхода поставили драму режиссёра Даррена Аронофски «мама!» (mother!) с Дженнифер Лоуренс. Премьера состоится 13 октября.

Главные роли в фильме Аронофски исполняют уже упомянутая Лоуренс, Хавьер Бардем, Мишель Пфайффер, Эд Харрис, Донал Глисон и Брайан Глисон.

Сюжет расскажет, как неровные отношения пары сильно осложняются после прихода нежданных гостей. Ну, сюда даже можно вписать Джейсона Вурхиза.

На этой дате уже стоит боевик с Лиамом Нисоном «Пассажир» и детектив с Майклом Фассбендером «Снеговик».

Но приключения студии Paramount не заканчиваются: из планов на выпуск в 2017 году исчезла картина «Война миров Z 2». У продолжения до сих пор нет режиссёра, хотя проектирование сиквела вроде бы продолжается.