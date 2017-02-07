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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Даррен Аронофски и Дженнифер Лоуренс изжили Джейсона Вурхиза

Студия Paramount Pictures хорошенько поработала мачете — за шесть дней до начала съёмок зарублен перезапуск или ремейк ужастика «Пятница 13-е». Разработкой занималась компания Platinum Dunes, режиссировать кино должен был Брек Айснер («Последний охотник на ведьм»).

Paramount Pictures никак не объясняет своё решение, но многие уверены, что после слабого старта фильма «Звонки» у некоторых управленцев обострилась аллергия на хорроры. Как только этот провал забудется или боссам объяснят, что у разных ужастиков бывают разные зрители, работа над проектом возобновится.

Зато на освободившуюся дату выхода поставили драму режиссёра Даррена Аронофски «мама!» (mother!) с Дженнифер Лоуренс. Премьера состоится 13 октября.

Главные роли в фильме Аронофски исполняют уже упомянутая Лоуренс, Хавьер Бардем, Мишель Пфайффер, Эд Харрис, Донал Глисон и Брайан Глисон.

Сюжет расскажет, как неровные отношения пары сильно осложняются после прихода нежданных гостей. Ну, сюда даже можно вписать Джейсона Вурхиза.

На этой дате уже стоит боевик с Лиамом Нисоном «Пассажир» и детектив с Майклом Фассбендером «Снеговик».

Но приключения студии Paramount не заканчиваются: из планов на выпуск в 2017 году исчезла картина «Война миров Z 2». У продолжения до сих пор нет режиссёра, хотя проектирование сиквела вроде бы продолжается.

6 Обсудить

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма
  • Al Gore
    + +9
    7 февраля 2017 года

    Сняли херово "Звонки" - народ не оценил. Ну да, это жанр виноват. Больше хорроры не снимаем.

  • mako pako
    +
    7 февраля 2017 года

    вот про войну З обидно

  • Александр Курков
    ++2
    7 февраля 2017 года

    Грустно же

  • Возмутившись
    ++1
    7 февраля 2017 года

    Они пытаются сделать примитивный слешер — это что-то уровня сценария для трансформеров, только без графона. Ну и кому это нужно? Сделали бы сложную драму или графон добавили (на обе вещи одновременно я уже и не надеюсь)

  • Alexandr Kubyshkin
    + +5
    7 февраля 2017 года

    Так надо снять с Дж Лоуренс "Пятницу 13" с сиськами и рейтингом R

  • Александр Курков
    +
    7 февраля 2017 года

    №4. Возмутившись

    Они пытаются сделать примитивный слешер — это что-то уровня сценария для трансформеров, только без графона. Ну и кому это нужно? Сделали бы сложную драму или графон добавили (на обе вещи одновременно я уже и не надеюсь)

    Cделайте персонажей как в Третьей части Пятницы. Которые не были долбоебы и ты реально не хотел, чтобы Джейсон их убил. И будет шикарный фильм.

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