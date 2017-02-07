КГ играет: Resident Evil 7, часть 3

В 19:00 по московскому времени Кирилл Илюхин продолжит играть в хоррор-блокбастер Resident Evil 7. Обсуждать стрим можно будет в чате на YouTube-канале, подбодрить стримеров рублём — по ссылке, а просто смотреть — прямо здесь.