 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Чад Стахелски и Дерек Кольстад подумывают о сериале про Джона Уика Новости русского кино 1–31 января: «Тобол» Игоря Зайцева, «Затмение» Артёма Аксененко Победители SAG Awards 2017 Новости аниме — лучшее за неделю RPG по фильму «Апокалипсис сегодня»
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

КГ играет: Resident Evil 7, часть 3

В 19:00 по московскому времени Кирилл Илюхин продолжит играть в хоррор-блокбастер Resident Evil 7. Обсуждать стрим можно будет в чате на YouTube-канале, подбодрить стримеров рублём — по ссылке, а просто смотреть — прямо здесь.

+ Обсудить
Темы
 
Resident Evil 7 (PC, PlayStation 4, Xbox One) КГ играет (PC, PlayStation 4)
 24 январяКГ играет: Resident Evil 7 31 январяКГ играет: Resident Evil 7, часть 2 5 февраляРецензия и отзывы на игру Resident Evil 7

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма

    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Пора играть в Alien: Isolation
 
КГ играет: Nioh, третий уровень демоверсии
 
Пора играть в The Binding of Isaac: Rebirth, забег № 4

Тоже интересно

 
Аниме ЕВА-132: Стрёмный домик в деревне (видеоподкаст)
 
Кино Режиссёр «Изгоя-один» рассказал про ранний сценарий и вырезанные сцены
 
Кино «Молчание» — трейлер
 
Кино Колониальные морпехи «Чужого 5» рекомендуют этот ствол
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 107: Дебилы с машиной времени
 
Кино Северная Корея 2:0
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Fallout 4 - появились скриншоты игры с новым паком высококачественных текстур от Bethesda Final Fantasy VII - снежную скульптуру с оригинальной трехмерной проекцией продемонстрировали на снежном фестивале в Саппоро HoloLens - работа гарнитуры Microsoft на примере игры в Final Fantasy XIV Metal Rear Solid: The Phantom Peen - знаменитая порно-студия Brazzers анонсировала XXX-пародию на игру Хидео Кодзимы (18+) Halo Wars 2 - Microsoft выпустила ролик в честь скорого выхода новой стратегии

Свежие подкасты

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика