Второй сезон детища Райана Мёрфи «Американская история преступлений» с подзаголовком «Катрина» обзавёлся первой крупной звездой: в проект записалась четырёхкратная номинантка на премию «Оскар» Аннетт Бенинг (фильмы «Красота по-американски», «Мать и дитя»).

Во второй телеглаве многосерийной антологии от кабельного канала FX речь пойдёт о последствиях разрушительного урагана «Катрина», обрушившегося на Новый Орлеан в 2005 году. Аннет Бенинг сыграет Кэтлин Бланко — губернатора Луизианы, занимавшей пост с 2004-го по 2008 год. В продолжении наряду с Бенинг снимутся Кортни Б. Вэнс, Сара Полсон и Кьюба Гудинг-младший.

Брэд Симпсон, выступающий исполнительным продюсером проекта наравне с Райаном Мёрфи и Ниной Джейкобсон, приоткрыл завесу тайны над предстоящим сезоном:

Он покажет неприглядную правду об Америке. Ураган «Катрина» не был чем-то непредвиденным. Мы знали, что должно случиться, но не были к этому готовы.

Производственный процесс возглавляют Fox 21 Television Studios и FX Productions. Премьера второго сезона состоится не раньше следующего года.