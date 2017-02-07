Десятисерийный проект «Кондор» от кабельного канала AT&T Audience, запущенный в производство в обход пилотной стадии, заполучил в исполнители главной роли Макса Айронса (фильмы «Гостья», «Женщина в золотом»).

Сериал, основанный на шпионском триллере Сидни Поллака «Три дня Кондора» 1975 года с Робертом Редфордом, повествует о молодом идеалисте Джо Тёрнере (Макс Айронс), поступившем на тайную службу в ЦРУ для сбора и анализа информации. Однако после кровавой расправы над сотрудниками его отдела Тёрнеру приходится оставить бумажную работу и вступить в смертельную битву с крайне опасным врагом. В борьбе за выживание протагонисту предстоит совершить вещи, на которые он никогда не считал себя способным, лишний раз доказывая, что настоящий характер человека раскрывается только в экстремальных ситуациях.

Сценарий пишут Тодд Катцберг и Джейсон Смилович («Счастливое число Слевина»), последний вдобавок числится шоураннером. Оба выступают исполнительными продюсерами проекта наравне с Дэвидом Эллисоном, Дэной Голдберг и Марси Росс. Производственный процесс на контроле у MGM Television, Skydance TV и Paramount TV.