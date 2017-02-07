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Самое продаваемое аниме за 30 января — 5 февраля
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После вала релизов предыдущей недели эта смотрится совсем слабо. Из свежего у нас «Кувыркашки» и «Ханда-кун». Первые продали целых 795 BD, проиграв 88 первому тому, «Ханда-кун» же вошёл только в DVD-топ с головокружительным результатом в 219 дисков. Такие вот продажи.

Теперь к задержавшимся в топе, и начнём с нашей постоянной рубрики «А что там у Юры?»: первый том «Юрия на льду» добавил в свою копилку ещё 1 022 диска, и теперь их уже 69 576; у второго тома на этой неделе 8 777, а всего 60 628 (и если после первой недели второй том даже обгонял первый, то после двух всё-таки уступает 2 045 дисков).

«Бродячие псы литературы 2» показали хорошую вторую неделю, по итогам которой добавили 1 301 копию, так что теперь у второго тома их уже 5 313.

«Сервамп», не попавший в BD-лист в прошлый раз, после его обновления стал выглядеть солиднее, да ещё немного добавил и на этой неделе — итого у пятого тома уже 2 319 копий. Это на 1 155 больше, чем у четвёртого — поскольку ему не удалось попасть даже в расширенный лист, данных о его продажах на BD попросту нет.

«Волейбол 3» добавил ещё 1 154 копии на прошлой неделе и 169 на этой, так что теперь у второго тома 10 243 (-1 303 к первому).

Всё остальное продаётся на второй неделе ровно так, как и должно, что «Ре: Жизнь с нуля в другом мире» (ещё 675 BD, теперь стало 9 119), что «Бессмыслица» (1 438, по итогам двух недель — 15 569), что остальные, а значит, самое время перейти к дополнениям топа за 23-29 января.

Первые тома:

«Изо всех сил» — 772;
«Великий переход» — 742;
«Священная убийца Матои» — 554;
«Иллюстрированный дневник ёкаев юного Киитаро» — 398;
«Трикстер: Из „Клуба юных детективов“ Рампо Эдогавы» — 288;
«Классикалоиды» — 235.

Вторые и последующие:

«www.работа», том 3 — 2 488 (+6 к предыдущему тому);
«Перезапись», том 5 — 1 601 (-24);
«Проект воспитания девочек-волшебниц», том 2 — 1 298 (-314);
«У этого кружка рисования неприятности!», том 5 — 1 166 (+1);
«Моя жена — президент студсовета! 2», том 2 — 1 107 (+104);
«Пинг-понг и девушки», том 2 — 887 (-404);
«Викросс 3», том 2 — 790 (-111);
«Кухня Сомы: Второе блюдо», том 5 — 789 (нет данных о продажах четвертого тома);
«Код Куалидея», том 4 — 788 (нет данных);
«Кейдзо», том 3 — 759 (нет данных);
«Магия Стеллы», том 2 — 652 (-136);
«Девчачий номер», том 2 — 649 (-359);
«91 день», том 4 — 468 (нет данных).

Вторая неделя продаж:

«Звук! Эуфониум 2», том 2 — 648, итого 7 234 (-37).

BD-боксы:

«Космический линкор Ямато 2199» — 1 654;
«Семёрка Троицы» — 919;
«Блистательный парк Амаги» — 902.

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Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма

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    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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