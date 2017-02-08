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Премьерный показ комедии «Гуляй, Вася!» для ненавистников русского кино

Отважные создатели новой комедии Романа Каримова «Гуляй, Вася!» приглашают читателей КГ на её премьерный показ, который пройдёт 9 февраля в 20:00 в кинотеатре «Синема Парк Deluxe Радуга» (г. Санкт-Петербург, м. Парк Победы).

Почему отважные? Потому что на показ они хотят пригласить не просто наших читателей, а самых отъявленных ненавистников российского кино. Видимо, чтобы в чём-то там переубедить и чего-то там доказать. Наивные люди! Мы пытались их отговорить, но безуспешно.

Итак, если вы живёте в Санкт-Петербурге и всеми фибрами души ненавидите отечественный кинематограф, режиссёров готовы сжигать на кострах, сценаристов отправлять на принудительные работы, а актёров выгонять из страны — этот показ точно для вас!

Чтобы попасть на сей праздник жизни, просто расскажите в комментариях, насколько сильно и за что именно вы не любите русское кино. Поделитесь наболевшим, выплесните накопившиеся эмоции! Будьте красноречивыми и искренними!

Если вы живёте в другом городе, то плюсаните в карму самым убедительным ораторам. Ваши «плюсы» обязательно зачтутся при подведении итогов, которое состоится уже в ночь с 8 на 9 февраля.

Самых активных и убедительных хейтеров русского кино мы и позовём на премьеру «Гуляй, Вася!». Более того — после фильма можно будет пообщаться с режиссёром Романом Каримовым и актёром Романом Курцыным, высказав им всё, что думаете об их творчестве. Когда ещё вам представится такой уникальный шанс?

Дерзайте!

6 Обсудить
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Гуляй, Вася!
 
Возмутившись
Лучший комментарий
+20

Не ходите туда! У меня так брат умер — они заводят в темную комнату и нещадно пиздят. А потом никто не оставляет плохие отзывы в интернете.

Комментарии

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  • Возмутившись
    + +20
    8 февраля 2017 года

    Не ходите туда! У меня так брат умер — они заводят в темную комнату и нещадно пиздят. А потом никто не оставляет плохие отзывы в интернете.

  • Возмутившись
    ++3
    8 февраля 2017 года

    Такой пишешь много комментов на КГ, потом пишешь еще и еще, уже всех достал, а потом редакция такая: — Ну все, сука, ты огребаешь приглашение

  • ДубЛичныйДом
    ++4
    8 февраля 2017 года

    Es. 10 января 2017 года Постер - пиздец. Когда у нас в стране закончатся большие золотые буквы?

  • Михаил Котов
    ++3
    8 февраля 2017 года

    Привет, отечественный кинематограф. Ты последовательно уничтожил все, что мне было дорого и значимо. И начал ты еще со Стругацких. Жестко. последовательно три любимых произведения мэтров ты переработал в качественный кино-кал.

    Сначала, пикник на обочине. Из страшного, фантастичного и пронзительного высказывания о том, что в каждом из нас где-то в глубине есть хотя бы немного хорошего ты сделал путешествие по помойкам.Три бомжа бесцельно и мучительно долго двигались из никуда в ниоткуда с остановкой на диалоги от которых может заснуть даже часовой на посту.

    Затем ты сломал на части, просто раздавил, как любимую машинку попавшую под колесо Камаза, Обитаемый остров. Во время просмотра я волновался и делал в голове зарубки. После фильма я провел целую работу, чтобы найти ту ущербную версию книги по которой это снималось. Я был уверен, что Бондарчука обманули, дав ему вместо сценария какие-то обрывки. Но нет, оказалось он просто не умеет читать.

    Финалом стал Герман. На его фильме чувствовал себя как в детстве, когда принес видеокассету с фильмом, поставил смотреть с родителями, а там уже с пятой минуты отборное порево. И вроде делают они, а стыдно тебе. Я сидел в темном зале, на экране бесновались 50 оттенков говна, а я мучительно пытался объяснить себе как из такой замечательной книги получилось такое лютое (О! Опять это слово!) говнище!

    И теперь ты просишь дать тебе шанс отечественный кинематограф. Знаешь что? Иди ка ты нахуй!

  • Егор Вдовин
    + +5
    8 февраля 2017 года

    №1. Возмутившись

    №2. Возмутившись

    Эти двое могут сходить!

  • Возмутившись
    ++2
    8 февраля 2017 года

    №5. Егор Вдовин

    Эти двое могут сходить!

    Так я не из Питера, но с удовольствием принимаю возможность жидко насрать в комментах.

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