Премьерный показ комедии «Гуляй, Вася!» для ненавистников русского кино

Отважные создатели новой комедии Романа Каримова «Гуляй, Вася!» приглашают читателей КГ на её премьерный показ, который пройдёт 9 февраля в 20:00 в кинотеатре «Синема Парк Deluxe Радуга» (г. Санкт-Петербург, м. Парк Победы).

Почему отважные? Потому что на показ они хотят пригласить не просто наших читателей, а самых отъявленных ненавистников российского кино. Видимо, чтобы в чём-то там переубедить и чего-то там доказать. Наивные люди! Мы пытались их отговорить, но безуспешно.

Итак, если вы живёте в Санкт-Петербурге и всеми фибрами души ненавидите отечественный кинематограф, режиссёров готовы сжигать на кострах, сценаристов отправлять на принудительные работы, а актёров выгонять из страны — этот показ точно для вас!

Чтобы попасть на сей праздник жизни, просто расскажите в комментариях, насколько сильно и за что именно вы не любите русское кино. Поделитесь наболевшим, выплесните накопившиеся эмоции! Будьте красноречивыми и искренними!

Если вы живёте в другом городе, то плюсаните в карму самым убедительным ораторам. Ваши «плюсы» обязательно зачтутся при подведении итогов, которое состоится уже в ночь с 8 на 9 февраля.

Самых активных и убедительных хейтеров русского кино мы и позовём на премьеру «Гуляй, Вася!». Более того — после фильма можно будет пообщаться с режиссёром Романом Каримовым и актёром Романом Курцыным, высказав им всё, что думаете об их творчестве. Когда ещё вам представится такой уникальный шанс?

Дерзайте!