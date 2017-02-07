- №ФильмСборы в рублях±Кинотеатры
СреднееВсего
- 1271 498 460−34,7%1334
203 522 ₽775 771 263
- 2Звонки
Rings118 464 7071166
101 599 ₽118 464 707
- 3Балерина
Ballerina64 667 974−23,3%1236
52 320 ₽160 003 398
- 4
↓2Три икса: Мировое господство
XXX: The Return of Xander Cage36 043 343−66,3%964
37 389 ₽571 256 333
- 5
↓1Ла-Ла Ленд
La La Land29 083 095−32,7%343
84 790 ₽278 281 991
- 6Космос между нами
The Space Between Us25 461 421894
28 480 ₽25 461 421
- 7Голос монстра
A Monster Calls22 585 990763
29 602 ₽22 585 990
- 8Отпетые напарники
Skiptrace21 038 193716
29 383 ₽21 038 193
- 9
↓3Почему он?
Why Him?14 742 249−54,5%277
53 221 ₽318 193 664
- 10Идеальные незнакомцы
Perfetti sconosciuti9 068 670127
71 407 ₽9 068 670
Мы собрались, чтобы поговорить про сборы фильма «Притяжение». Опять. Сами понимаете, положение обязывает. Спустя 11 дней кино заработало 775,7 млн. Таблица показывает, что падение на втором уик-энде составило смешные 34,7%. Для сравнения: «Сталинград» потерял 28%, «Экипаж» — 45%, «Легенда № 17» — 29%. Зритель определённо сохранил интерес к картине и вряд ли смотрящие идут на кино, вдохновлённые плохими отзывами.
Неделю назад все удивлялись, как скакнули сборы «Притяжения» в субботу — на 149%. В этот раз прибавление было ещё более внушительным — на 164,4%. Понятное дело, сказывается отсутствие сильных конкурентов — ужастик «Звонки», хоть и заработал приличные деньги для своего жанра, таковым не считается.
А теперь можно поговорить и про бюджет «Притяжения». Режиссёр Фёдор Бондарчук потратил на производство 380 млн и, как говорят, отбил все траты на продаже прав на международный прокат.
В этот понедельник на счету фильма уже было 796 млн. Получается, что «Притяжение» окупило себя в нашем прокате. Разумеется, никто не скажет точную сумму рекламного бюджета, но создатели кино явно не окажутся в глубоком минусе.
Другие новинки — «Космос между нами» и «Голос монстра» — явно помешали друг другу в прокате и заработали сопоставимые деньги: 25,4 млн и 22,5 млн.
Фильм с Джеки Чаном «Отпетые напарники» взял на старте 21 млн. Не самый блестящий показатель: Джеки может лучше, как, к примеру с «Доспехами бога 3», заработавшими на первом уик-энде 130 млн. Сила раскрученного и особо популярного у нас бренда, конечно, но всё равно хреновастенько.