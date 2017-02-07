№ Фильм Сборы в рублях ± Кинотеатры

Среднее Всего

1 Притяжение

271 498 460 −34,7% 1334

203 522 ₽ 775 771 263

2 Звонки

Rings Rings 118 464 707 1166

101 599 ₽ 118 464 707

3 Балерина

Ballerina Ballerina 64 667 974 −23,3% 1236

52 320 ₽ 160 003 398

4

↓2 Три икса: Мировое господство

XXX: The Return of Xander Cage XXX: The Return of Xander Cage 36 043 343 −66,3% 964

37 389 ₽ 571 256 333

5

↓1 Ла-Ла Ленд

La La Land La La Land 29 083 095 −32,7% 343

84 790 ₽ 278 281 991

6 Космос между нами

The Space Between Us The Space Between Us 25 461 421 894

28 480 ₽ 25 461 421

7 Голос монстра

A Monster Calls A Monster Calls 22 585 990 763

29 602 ₽ 22 585 990

8 Отпетые напарники

Skiptrace Skiptrace 21 038 193 716

29 383 ₽ 21 038 193

9

↓3 Почему он?

Why Him? Why Him? 14 742 249 −54,5% 277

53 221 ₽ 318 193 664

10 Идеальные незнакомцы

Perfetti sconosciuti Perfetti sconosciuti 9 068 670 127

71 407 ₽ 9 068 670

Мы собрались, чтобы поговорить про сборы фильма «Притяжение». Опять. Сами понимаете, положение обязывает. Спустя 11 дней кино заработало 775,7 млн. Таблица показывает, что падение на втором уик-энде составило смешные 34,7%. Для сравнения: «Сталинград» потерял 28%, «Экипаж» — 45%, «Легенда № 17» — 29%. Зритель определённо сохранил интерес к картине и вряд ли смотрящие идут на кино, вдохновлённые плохими отзывами.

Неделю назад все удивлялись, как скакнули сборы «Притяжения» в субботу — на 149%. В этот раз прибавление было ещё более внушительным — на 164,4%. Понятное дело, сказывается отсутствие сильных конкурентов — ужастик «Звонки», хоть и заработал приличные деньги для своего жанра, таковым не считается.

А теперь можно поговорить и про бюджет «Притяжения». Режиссёр Фёдор Бондарчук потратил на производство 380 млн и, как говорят, отбил все траты на продаже прав на международный прокат.

В этот понедельник на счету фильма уже было 796 млн. Получается, что «Притяжение» окупило себя в нашем прокате. Разумеется, никто не скажет точную сумму рекламного бюджета, но создатели кино явно не окажутся в глубоком минусе.

Другие новинки — «Космос между нами» и «Голос монстра» — явно помешали друг другу в прокате и заработали сопоставимые деньги: 25,4 млн и 22,5 млн.

Фильм с Джеки Чаном «Отпетые напарники» взял на старте 21 млн. Не самый блестящий показатель: Джеки может лучше, как, к примеру с «Доспехами бога 3», заработавшими на первом уик-энде 130 млн. Сила раскрученного и особо популярного у нас бренда, конечно, но всё равно хреновастенько.