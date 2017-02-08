Двенадцатисерийный спин-офф «24 часов» обошёлся без рекордов — первый сезон сериала «24 часа: Наследие» стартовал хорошо, но далеко не так, как можно было ожидать от проекта, объявившего себя наследником знаменитого многосерийного боевика.

Второму эпизоду, вышедшему вечером 6 февраля в новом временном слоте, и подавно похвалиться нечем. Серия под названием 1:00 P.M. — 2:00 P.M. собрала у экранов почти 6,2 млн человек при рейтинговом показателе 1,5 в ключевой возрастной категории «от 18 до 49 лет». Для сравнения, премьерный эпизод первого сезона «24 часов: Наследия», стартовавший 5 февраля вслед за трансляцией финальной игры Суперкубка НФЛ, посмотрело 17,6 млн человек, а рейтинговая отметка в демо «18–49 лет» достигла 6,1. Падение цифрового показателя в первой категории составило почти 65%, во второй — 75%.

К слову, вышедший следом пилот процедурала «В розыске», который не может похвастаться ни громкими именами, ни широкой рекламной компанией, да ещё и со сложностями пробивавший себе дорогу на телеэкран, продемонстрировал точно такой же результат в демо — 1,5 при 6,1 млн телезрителей у экранов.

Первый сезон сериала «24 часа: Наследие» повествует о ветеране Эрике Картере (Кори Хоукинс), вернувшемся домой, но не с войны. Он вынужден обратиться за помощью к бывшей главе CTU Ребекке Ингрэм (Миранда Отто), чтобы спастись от убийц и сорвать планы о подготовке крупнейшего теракта в истории США.

Спин-офф курируют работавшие над оригиналом авторы: сценаристы Мэнни Кото и Эван Катц, а также режиссёр Стивен Хопкинс. Производство на контроле у 20th Century Fox TV, Imagine TV и Teakwood Lane Productions.