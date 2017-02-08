 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Рецензия и отзывы на игру Resident Evil 7 Лучшие сцены из второго стрима по игре Mafia Ноль кадров в секунду. Выпуск 146: Дух Гогидзе Питер Капальди официально заявил об уходе из «Доктора Кто» ЕВА-200: Алкаст
5
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: deadline.comtvseriesfinale.comwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

О стартовых рейтингах первого сезона боевика «24 часа: Наследие»

Двенадцатисерийный спин-офф «24 часов» обошёлся без рекордов — первый сезон сериала «24 часа: Наследие» стартовал хорошо, но далеко не так, как можно было ожидать от проекта, объявившего себя наследником знаменитого многосерийного боевика.

Второму эпизоду, вышедшему вечером 6 февраля в новом временном слоте, и подавно похвалиться нечем. Серия под названием 1:00 P.M. — 2:00 P.M. собрала у экранов почти 6,2 млн человек при рейтинговом показателе 1,5 в ключевой возрастной категории «от 18 до 49 лет». Для сравнения, премьерный эпизод первого сезона «24 часов: Наследия», стартовавший 5 февраля вслед за трансляцией финальной игры Суперкубка НФЛ, посмотрело 17,6 млн человек, а рейтинговая отметка в демо «18–49 лет» достигла 6,1. Падение цифрового показателя в первой категории составило почти 65%, во второй — 75%.

К слову, вышедший следом пилот процедурала «В розыске», который не может похвастаться ни громкими именами, ни широкой рекламной компанией, да ещё и со сложностями пробивавший себе дорогу на телеэкран, продемонстрировал точно такой же результат в демо — 1,5 при 6,1 млн телезрителей у экранов.

Первый сезон сериала «24 часа: Наследие» повествует о ветеране Эрике Картере (Кори Хоукинс), вернувшемся домой, но не с войны. Он вынужден обратиться за помощью к бывшей главе CTU Ребекке Ингрэм (Миранда Отто), чтобы спастись от убийц и сорвать планы о подготовке крупнейшего теракта в истории США.

Спин-офф курируют работавшие над оригиналом авторы: сценаристы Мэнни Кото и Эван Катц, а также режиссёр Стивен Хопкинс. Производство на контроле у 20th Century Fox TV, Imagine TV и Teakwood Lane Productions.

5 Обсудить
Темы
 
24 часа: Наследие В розыске
 6 февраля«24 часа: Наследие» — просмотр в прямом эфире 12 января«24 часа: Наследие» — второй трейлер 5 ноября 2016 годаМоран Атиас снимется в сериале «24 часа: Наследие» 26 октября 2016 года«24 часа: Наследие» — трейлер первого сезона 11 июня 2016 годаДжек Бауэр в гостях у наследника 17 мая 2016 годаТрейлер сериала «24 часа: Наследие»

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма
  • AlexVolot
    +
    1 AlexVolotспонсор
    8 февраля 2017 года

    Единственное светлое пятно (ха, в сериале про черных) в Наследии - это совместный просмотр первой серии со Всеяредакцией. Практикуйте чаще!

    P.S. Кстати, первая серия APB оказалась весьма добротной. А на фоне Наследия - шикарной.

  • Фуфлонаписатель
    +
    8 февраля 2017 года

    Как "В Розыске" кстати? Типичный полицейский процедурал? Или уже показали что-то интересное?

  • Георгий Гогидзе
    КГ
    8 февраля 2017 года

    Двенадцатисерийный

    Фух, слава богу! Я то не следил за вестями и думал, что все 24 эпизода будут заставлять страдать)

  • Ell
    +
    4 Ell
    8 февраля 2017 года

    Нет, ну как по мне смотрибельно. Актёр конечно ни в какие ворота. Динамика, множество линий и тиканье по прежнему работают. Экшон в доме и в финале норм. Во второй серии гг меньше, поэтому понравилась больше.)

    APB хороший. Шутки про Робокопа были не зря. Тут даже коп, один из центральных персов, с фамилией Мёрфи! Совпадение? Сцены с дронами очень доставили. У меня пол серии в голове играла заглавная тема из Робокопа.)

  • Щёчка Натали Дормер
    +
    8 февраля 2017 года

    №4. Ell

    Т.е., вместо главной фишки сериала - крутейшего Джека Бауэра нам предлагают толерантное

    Актёр конечно ни в какие ворота

    Собственно, мне этого уже достаточно

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые сериалы 6–12 февраля
 
«В розыске» — второй трейлер
 
NBC заказал пилот драмы о виртуальной реальности

Тоже интересно

 
Аниме ЕВА-104
 
КиноИгры Режиссёру Шону Леви уже присоветовали всех похожих актёров на роль Дрейка
 
Кино Тизер фильма «Красавцы»
 
Кино «Тёмная башня» оказалась не готова к выходу в феврале 2017 года
 
Игры E3-2015: Конференция EA — отчёт и подкаст
 
Кино «Кинг-Конг: Остров черепа» — трейлер с Комик-Кона
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
The Legend of Zelda: Breath of the Wild украсила обложку мартовского Game Informer, авторы обещают целый месяц выпускать эксклюзивные материалы Ni no Kuni II - новые подробности грядущей JRPG из еженедельника Famitsu Torment: Tides of Numenera ушла на золото, новое видео и открытие предзаказа на Xbox One Horizon: Zero Dawn - продемонстрирован фотомод, много нового потрясающего геймплея с лайвстрима Path of Exile - 10 минут игры на Xbox One

Свежие подкасты

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика