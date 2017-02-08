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«Космический линкор „Ямато“ 2202: Воины любви» — второй трейлер

У аниме «Космический линкор „Ямато“ 2202: Воины любви» (Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi) появился ещё более расширенный трейлер, который, помимо демонстрации как всегда впечатляющего космического экшена, напоминает о наличии у «Ямато» членов экипажа.

Действие разворачивается в 2202-м, спустя три года после возвращения линкора «Ямато» с планеты Искандар. Земля восстановилась, а человечество подписало мирный договор с Гармиллами. Кроме того, у Земли появился новый военный флот, в состав которого входит передовой линкор «Андромеда». Наперекор желаниям Старши Искандар, Земля движется по пути развития ВПК. Линкор «Ямато» посодействовал достижению так называемого мира, но экипаж заплатил за это высокую цену. Богиня Тереза, которая молится о спокойствии в космосе, призывает «Ямато» в новое путешествие. Угроза, представляемая «Гатлантисом», распространяется по Вселенной и приближается к Земле.

 
 
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Видео Космический линкор „Ямато“ 2202: Воины любви (Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi)

Комментарии

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    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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