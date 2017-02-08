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«Алиса и Дзоуроку» — авторы и сэйю

Анонсированная осенью экранизация фэнтезийной манги «Алиса и Дзоуроку» (Alice to Zouroku) обзавелась авторским составом и сэйю для главных героев.

Авторы
Режиссёр Кацущи Сакураби «Летающая ведьма»
Сценарист Фумихико Такаяма «Синие Цветы»
Дизайнер персонажей Казунори Ивакура «Магичка Рурумо»
Студия J.C. Staff

Сэйю
Сана Хитоми Овада Имай Мидори в «Белой коробке»
Дзоуроку Акио Оцука Щинген Кищитани в «Дюрараре!», Райдер в «Судьбе:Ноль»

В мире сериала есть девочки, обладающие силой под названием «Сон Алисы», которая позволяет им овеществлять воображаемое, игнорировать законы физики и делать прочие классные штуки. Вот только таких девочек обычно запирают в лабораториях и проводят над ними многочисленные эксперименты. Само собой, приходит день, когда одна из подопытных по имени Сана сбегает. Во внешнем мире она знакомится с ворчливым и замкнутым стариканом по имени Дзоуроку...

Премьера сериала запланирована на апрель.

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Алиса и Дзоуроку (Alice to Zouroku)

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма

    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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