«Алиса и Дзоуроку» — авторы и сэйю

Анонсированная осенью экранизация фэнтезийной манги «Алиса и Дзоуроку» (Alice to Zouroku) обзавелась авторским составом и сэйю для главных героев.
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Авторы
|Режиссёр
|Кацущи Сакураби
|«Летающая ведьма»
|Сценарист
|Фумихико Такаяма
|«Синие Цветы»
|Дизайнер персонажей
|Казунори Ивакура
|«Магичка Рурумо»
|Студия
|J.C. Staff
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Сэйю
|Сана
|Хитоми Овада
|Имай Мидори в «Белой коробке»
|Дзоуроку
|Акио Оцука
|Щинген Кищитани в «Дюрараре!», Райдер в «Судьбе:Ноль»
В мире сериала есть девочки, обладающие силой под названием «Сон Алисы», которая позволяет им овеществлять воображаемое, игнорировать законы физики и делать прочие классные штуки. Вот только таких девочек обычно запирают в лабораториях и проводят над ними многочисленные эксперименты. Само собой, приходит день, когда одна из подопытных по имени Сана сбегает. Во внешнем мире она знакомится с ворчливым и замкнутым стариканом по имени Дзоуроку...
Премьера сериала запланирована на апрель.