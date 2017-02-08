«Алиса и Дзоуроку» — авторы и сэйю

Анонсированная осенью экранизация фэнтезийной манги «Алиса и Дзоуроку» (Alice to Zouroku) обзавелась авторским составом и сэйю для главных героев.

Авторы Режиссёр Кацущи Сакураби «Летающая ведьма» Сценарист Фумихико Такаяма «Синие Цветы» Дизайнер персонажей Казунори Ивакура «Магичка Рурумо» Студия J.C. Staff

Сэйю Сана Хитоми Овада Имай Мидори в «Белой коробке» Дзоуроку Акио Оцука Щинген Кищитани в «Дюрараре!», Райдер в «Судьбе:Ноль»

В мире сериала есть девочки, обладающие силой под названием «Сон Алисы», которая позволяет им овеществлять воображаемое, игнорировать законы физики и делать прочие классные штуки. Вот только таких девочек обычно запирают в лабораториях и проводят над ними многочисленные эксперименты. Само собой, приходит день, когда одна из подопытных по имени Сана сбегает. Во внешнем мире она знакомится с ворчливым и замкнутым стариканом по имени Дзоуроку...

Премьера сериала запланирована на апрель.