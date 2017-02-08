Роли исполняют: Джек Николсон, Дженнифер Коннелли и Гера Хилмар

Джек Николсон может вернуться в большое кино, ему предлагают главную роль в ремейке комедийной драмы «Тони Эрдманн» (Toni Erdmann). Немецко-австрийское кино вышло в прошлом году и сейчас номинировано на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Сюжет рассказывает историю отца, который, надеясь восстановить отношения с одержимой карьерой дочерью, придумывает подставную личность — Тони Эрдманна. Выдуманная персона — лайф-коуч — и его вмешательство в профессиональную деятельность дочки приводит к ужасающим последствиям.

Главную женскую роль исполнит Кристен Уиг, если переговоры с актрисой пройдут успешно.

Режиссёр оригинального фильма Марен Аде станет исполнительным продюсером.

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попала к режиссёру Роберту Родригесу в экранизацию культовой манги «Боевой Ангел» , где исполнит роль злодейки.

В постановке уже участвуют Роза Салазар, Кристоф Вальц, Эд Скрейн и Джеки Эрл Хейли.

Главная героиня повествования — киборг по имени Алита с внешностью 14-летней девочки. Киберхирург Дайсон находит её на свалке и почти полностью реконструирует Алиту, но она помнит только свои боевые навыки, поэтому выбирает карьеру охотника за головами самых опасных преступников. Сюжет будет развивать темы самопознания и любви.

Премьера намечена на 20 июля 2018 года.

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исполнит главную женскую роль в фильме по мотивам книжной серии «Смертные машины» (Mortal Engines).

Она присоединилась к Роберту Шиэну и Ронану Рафтери в продюсерском проекте Питера Джексона и Фрэн Уолш.

Действие первоисточника разворачивается в далёком будущем. Города разъезжают по планете на огромных колёсах в поисках оставшихся природных ресурсов. В центре повествования — подросток по имени Том Нэтсворти, который встречает таинственную девушку, меняющую его жизнь навсегда.

Режиссирует кино Кристиан Риверс, премьера намечена на 14 декабря 2018 года.