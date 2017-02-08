Дженнифер Финниган («Тиран», «Ясновидец») выбрана на главную роль в 13-серийном триллере «Спасение» от телеканала CBS. Сценарий по сюжету Мэтта Уилера («Гавайи 5.0») написали шоураннеры проекта Элизабет Крюгер и Крейг Шапиро («Необходимая жестокость»).

Главная героиня Грейс Дэрроу (Дженнифер Финниган) совмещает непростую работу пресс-секретаря Пентагона с не менее сложной ролью матери-одиночки. Жизнь Грейс переворачивается, когда аспирант Массачусетского технологического института Лиам и технический гений Дариус сообщают ей, что всего через шесть месяцев в Землю врежется астероид, и всё живое на планете погибнет. Вовлечённая в секретную правительственную миссию по спасению человечества, Грейс изо всех сил старается уберечь свою семью от трагических новостей и проходит через испытания, с какими ещё никогда не сталкивалась.

Помимо Уилера, Крюгер и Шапиро исполнительными продюсерами сериала выступают Алекс Куртцман, Хизер Кадин и Питер Ленков. Производством занимаются Secret Hideout и CBS Television Studios. Премьера многосерийного триллера состоится летом.