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«Американцы» — дата выхода и трейлер пятого сезона

Тринадцатисерийный пятый сезон сериала «Американцы» обнародовал дату выхода — шпионская драма канала FX вернётся на экраны 7 марта.

События разворачиваются в 80-х годах прошлого века, в разгар Холодной войны. Остросюжетная история повествует о проживающих в США агентах КГБ Филипе и Элизабет Дженнингс, выдающих себя за добропорядочных американских граждан. Пятый сезон «Американцев» повысит ставки: рассказав правду своей дочери Пейдж, супруги будут вынуждены проявить все свои таланты и осторожность, чтобы сохранить легенду и защитить семью.

В сериале снимаются Кери Расселл, Мэттью Риз, Ноа Эммерих, Холли Тейлор, Марго Мартиндейл и другие. В актёрский состав пятого сезона «Американцев» влилась Лори Холден («Ходячие мертвецы»), которая сыграет Рене — любовный интерес Стэна Бимана. Сценарий пишут шоураннеры Джо Вайсберг и Джоэл Филдс. В исполнительных продюсерах значатся Джастин Фолви и Дэррил Фрэнк из Amblin Television. Производством пятого сезона «Американцев» занимаются бессменные FX Productions и Fox 21 Television.

Шестой — финальный — сезон шпионской драмы будет состоять из десяти серий и выйдет в эфир в следующем году.

 
 
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Комментарии

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  • ONE HUNDRED YEARS AGO
    ++3
    8 февраля 2017 года

    Наверное, стоит попробовать первый сезон.

  • Koothrappali
    ++3
    8 февраля 2017 года

    №1. ONE HUNDRED YEARS AGO

    Наверное, стоит попробовать первый сезон.

    Слово "наверное" - здесь не уместно.

  • ravensnest
    +
    8 февраля 2017 года

    №2. Koothrappali

    Слово "наверное" - здесь не уместно. Согласен. Сериал смотреть стоит. Он умный и внимательный к деталям.

  • Rocky Funny-Man
    +
    8 февраля 2017 года

    Говорили же вроде пятый последний? Шестой лишний как по мне. За это время ощущения тревоги за персонажей практически исчезло. По-моему затянули, топчутся на одном месте.

  • Amargo
    +–2
    8 февраля 2017 года

    Первый сезон был великолепен! Второй и третий я посмотрел по инерции, хотя они тоже были неплохи. На четвертом, увы, уже забросил - перестало волновать , что там у них происходит.

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